Бруну не сыграет с «Пэласом». Капитан «МЮ» впервые из-за травмы пропустит матч команды

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия травмы Кристал Пэлас Бруну Фернандеш Футбол

Бруну Фернандеш не сыграет в матче с «Кристал Пэлас».

Капитан «Манчестер Юнайтед» не включен в заявку команду на игру 36-го тура АПЛ.

В нынешнем сезоне португалец пропустил пропустил лишь один матч команды – в декабре 2023 года из-за дисквалификации.

Кроме этого, полузащитник впервые пропустит игру клуба по причине повреждения.

В нынешнем сезоне Бруну Фернандеш провел 33 игры в АПЛ, забил 10 голов и сделал 7 результативных передач.

Матч «Кристал Пэлас» – «Манчестер Юнайтед» начнется в 22:00 по московскому времени.

17 комментариев
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Ответ N. Y.
Сложно будет МЮ, главный тащер команды с травмой, даже против такой слабой команды, как Пэлас.
Слабой)))) слабой?)))
+10
0
+10
Вот это здоровье конечно
+6
0
+6
Ответ ВЕЧНЫЙ
Подпускали бы уже молодежку, давая шанс как когда-то Ван Гал Рэшфорду, раз такой пздц с травмами. Ну либо там все очень плохо с качеством игры молодых.
А Майну разве не будущее Манчестера?Вроде играет для своих лет не хуже чем тот же Фермин в Барсе
+6
0
+6
Ответ ВЕЧНЫЙ
Подпускали бы уже молодежку, давая шанс как когда-то Ван Гал Рэшфорду, раз такой пздц с травмами. Ну либо там все очень плохо с качеством игры молодых.
Вроде юношескую АПЛ выиграли, непонятно почему не даёт шанса молодым
Того же Амасса можно было бы на левом фланге глянуть, не сильно хуже Биссаки был бы наверное
+4
0
+4
Ответ ВЕЧНЫЙ
Подпускали бы уже молодежку, давая шанс как когда-то Ван Гал Рэшфорду, раз такой пздц с травмами. Ну либо там все очень плохо с качеством игры молодых.
Так в запасе сплошь молодняк. И еще в старте Майну и Гарначо. То что Майну и Алехандро пробились в состав уже успех для академии, требовать большего -грех
+2
0
+2
Ответ Инсаф Галиуллинн
А Майну разве не будущее Манчестера?Вроде играет для своих лет не хуже чем тот же Фермин в Барсе
Не спорю, но хотелось бы побольше. Ни одного около адекватного центрдефа нет молодого чтоль, странно ...
+1
0
+1
Ответ N. Y.
Сложно будет МЮ, главный тащер команды с травмой, даже против такой слабой команды, как Пэлас.
Пэлас слабый ? Сейчас Пэлас лучше Мю
+3
-2
+1
Ответ Даниил Нестрогаев
Слабой)))) слабой?)))
Сейчас Пэлас слабый, смотрел несколько их матчей, валидол жуткий
+1
0
+1
Ответ Hans Zimmer
Пэлас слабый ? Сейчас Пэлас лучше Мю
Слабоватый, смотрел их матчи, никакие они
+1
0
+1
Ответ N. Y.
Сейчас Пэлас слабый, смотрел несколько их матчей, валидол жуткий
А каким словом описать Ливерпуль и Ньюкасл, если "слабый" Пэлас их недавно переехал?
+2
-1
+1
Подпускали бы уже молодежку, давая шанс как когда-то Ван Гал Рэшфорду, раз такой пздц с травмами. Ну либо там все очень плохо с качеством игры молодых.
0
0
0
Сложно будет МЮ, главный тащер команды с травмой, даже против такой слабой команды, как Пэлас.
0
0
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Теперь точно ставим на пэлас
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0
Ответ ВЕЧНЫЙ
Не спорю, но хотелось бы побольше. Ни одного около адекватного центрдефа нет молодого чтоль, странно ...
Сделать академию Манчестера похожей на Ла Масию?Интересный подход конечно
0
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Ответ luasamoty
Сегодняшняя новость. 7хаг: "Бруну всегда доступен, он не пропускает ни одной игры"))))) АХАХАХАХХАХХАХАХА
А что смешного? Бруну действительно физически сильный футболист и не подвержен травмам. А повреждение даже у таких игроков бывают, никто от этого не застрахован.
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