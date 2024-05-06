Бруну не сыграет с «Пэласом». Капитан «МЮ» впервые из-за травмы пропустит матч команды

Бруну Фернандеш не сыграет в матче с «Кристал Пэлас».

Капитан « » не включен в заявку команду на игру 36-го тура АПЛ.

В нынешнем сезоне португалец пропустил пропустил лишь один матч команды – в декабре 2023 года из-за дисквалификации.

Кроме этого, полузащитник впервые пропустит игру клуба по причине повреждения.

В нынешнем сезоне провел 33 игры в , забил 10 голов и сделал 7 результативных передач.

Матч «Кристал Пэлас» – «Манчестер Юнайтед» начнется в 22:00 по московскому времени.