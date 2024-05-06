Бруну не сыграет с «Пэласом». Капитан «МЮ» впервые из-за травмы пропустит матч команды
Бруну Фернандеш не сыграет в матче с «Кристал Пэлас».
Капитан «Манчестер Юнайтед» не включен в заявку команду на игру 36-го тура АПЛ.
В нынешнем сезоне португалец пропустил пропустил лишь один матч команды – в декабре 2023 года из-за дисквалификации.
Кроме этого, полузащитник впервые пропустит игру клуба по причине повреждения.
В нынешнем сезоне Бруну Фернандеш провел 33 игры в АПЛ, забил 10 голов и сделал 7 результативных передач.
Матч «Кристал Пэлас» – «Манчестер Юнайтед» начнется в 22:00 по московскому времени.
Того же Амасса можно было бы на левом фланге глянуть, не сильно хуже Биссаки был бы наверное