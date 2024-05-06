Кан о «Баварии»: «Стоит подумать о трансфере Холанда или Мбаппе. Чтобы оставаться на вершине, нужно сочетать суперзвезд с другими игроками и интегрировать молодежь»
Оливер Кан высказался о необходимых для «Баварии» трансферных амбициях.
«Бавария», способная подписать Харри Кейна, должна рассмотреть трансфер Эрлинга Холанда. Также можно подумать о Килиане Мбаппе. Подобное мышление важно для клуба такого уровня.
Конечно, речь идет не только о таких игроках, но, если вы хотите оставаться на вершине, вам нужны суперзвезды в сочетании с другими футболистами и молодыми игроками, которых можно интегрировать с юности. Это сочетание имеет решающее значение.
Харри Кейн определенно сможет играть на этом уровне еще несколько лет. Неудивительно, что он так начал. Он опытный игрок высочайшего уровня», – сказал Sport Bild экс-вратарь и бывший генеральный директор «Баварии».
Поэтому Кана больше нет в Баварии)
в Баварию никогда не перейдёт топ игрок в расцвете сил. туда едут доигрывать под 30ку или если в действительно сильных чемпионатах/командах не очень получилось: Роббен, Рибери, Тони, Макаай и т.д.