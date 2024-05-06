Кан о «Баварии»: «Стоит подумать о трансфере Холанда или Мбаппе. Чтобы оставаться на вершине, нужно сочетать суперзвезд с другими игроками и интегрировать молодежь»

Теги Бавария Оливер Кан ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция Харри Кейн Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд Футбол

Оливер Кан высказался о необходимых для «Баварии» трансферных амбициях.

«Бавария», способная подписать Харри Кейна, должна рассмотреть трансфер Эрлинга Холанда. Также можно подумать о Килиане Мбаппе. Подобное мышление важно для клуба такого уровня.

Конечно, речь идет не только о таких игроках, но, если вы хотите оставаться на вершине, вам нужны суперзвезды в сочетании с другими футболистами и молодыми игроками, которых можно интегрировать с юности. Это сочетание имеет решающее значение.

Харри Кейн определенно сможет играть на этом уровне еще несколько лет. Неудивительно, что он так начал. Он опытный игрок высочайшего уровня», – сказал Sport Bild экс-вратарь и бывший генеральный директор «Баварии».

7 комментариев
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Зачем Баварии Холланд при более разностороннем Кейне?

Поэтому Кана больше нет в Баварии)
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совсем старый СС-овец сбрендил... 🤡

в Баварию никогда не перейдёт топ игрок в расцвете сил. туда едут доигрывать под 30ку или если в действительно сильных чемпионатах/командах не очень получилось: Роббен, Рибери, Тони, Макаай и т.д.
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Ответ Кирилл Лавров
Зачем Баварии Холланд при более разностороннем Кейне? Поэтому Кана больше нет в Баварии)
При всём уважении к Кану, но тут согласен,что бредни несёт. Кейн итак по набранным очкам выше их в сезоне, а ему всёравно надо еще кого-то на острие. Очень неуважительно к Харри. Учитывая,что он единственный, к кому по сезону претензий нету.
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Ураган
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А чем их Кейн не устраивает, особенно с учётом, того что Гарри забил больше голов чем Мбаппе, у которого лига более слабая чем Бундеслига.
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Совсем еКанулся Оливер)
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Кейн хорош, а вот защиту бы усилить и думать о приемнике Нойера.
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