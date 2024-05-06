Колосков о «Краснодаре»: «Чемпионство буквально шло в руки, но они наделали глупостей. Ни одной ошибкой «Зенита» не воспользовались»

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Вячеслав Колосков Краснодар Футбол

Вячеслав Колосков высказался о борьбе за чемпионство в Мир РПЛ.

«Чемпионат получается интересным в плане интриги, но качество игры команд, борющихся за чемпионство, оставляет желать лучшего. Получается, что чемпионство больше проигрывается, нежели выигрывается.

Сколько ошибок допустил тот же «Зенит», а «Краснодар» не воспользовался ни одной из них. Уже столько раз могли оторваться от всех, чемпионство буквально шло в их руки, но «быки» наделали глупостей и в итоге им опять приходится ждать ошибки «Зенита».

А не проиграй «Динамо» разгромно «Ростову» и «Уралу» на последних минутах, сейчас все было бы в их руках. Но футбол сослагательного наклонения не терпит. Имеем то, что имеем», – сказал почетный президент РФС.

«Зенит», «Краснодар» и «Динамо» набрали по 50 очков в текущем сезоне Мир РПЛ. У петербуржцев есть матч в запасе. 

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