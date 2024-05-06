«Атлетико» и Гризманн ведут переговоры о контракте на улучшенных условиях. Антуана считают легендой клуба, ему готовы предложить соглашение на любой срок

«Атлетико» хочет продлить контракт с Антуаном Гризманом.

Как передает As, на прошлой неделе состоялись первые контакты между представителями Гризманна и «Атлетико» по поводу продления контракта французского нападающего. Мод Гризманн, сестра и агент игрока, встретился с руководством «матрасников», чтобы обсудить условия нового соглашения.

Отмечается, что отношения между Гризманном и мадридским клубом отличные, и достичь соглашения не составит труда. Действующий контракт рассчитан до 2026 года и имеет опцию продления на год при выполнении определенных условий, которые, как отмечает источник, несложно выполнить.

Утверждается, что «Атлетико» готов сохранить Гризманна на столько, на сколько сам футболист того захочет. Руководство считает француза легендой клуба и не будет чинить никаких препятствий для того, чтобы он продлил контракт на более длительный срок.

По словам источника, в клубе единодушны во мнении, что если «Атлетико» и должен приложить какие-то финансовые усилия, то только с такими игроками, как Гризманн, и француз это знает.

С другой стороны, «Атлетико» приложит усилия, чтобы зарплата нападающего соответствовала его выступлениям. Сообщается, что Антуан зарабатывает около 7 миллионов евро за сезон, и эта зарплата не является одной из самых высоких в команде. Поскольку результативность Гризманна не вызывает сомнений, зарплата нападающего будет повышена, чтобы соответствовать уровню и значимости игрока.

Гризманн провел 385 матчей за «Атлетико» и занимает 14-е место в списке игроков с наибольшим количеством игр в составе клуба. Он проводит восьмой сезон в « », где стал лучшим бомбардиром клуба за всю историю, забив 178 голов.