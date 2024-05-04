Реал Мадрид – Бавария где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Лига чемпионов УЕФА 8 мая
В среду, 8 мая, сыграют Реал Мадрид и Бавария в ответном матче полуфинала Лиги Чемпионов УЕФА.
🎁 Фрибет 3 000₽ для ставки на этот матч 💰💰💰
- Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Реал Мадрид – Бавария
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
Лига чемпионов УЕФА: все новости
Последние матчи Реал Мадрид
- Реал Мадрид – Кадис : 3 – 0
- Бавария – Реал Мадрид : 2 – 2
- Реал Сосьедад – Реал Мадрид : 0 – 1
- Реал Мадрид – Барселона : 3 – 2
- Манчестер Сити – Реал Мадрид : 1 – 1
Последние матчи Бавария
- Штутгарт – Бавария : 3 – 1
- Бавария – Реал Мадрид : 2 – 2
- Бавария – Айнтрахт Ф : 2 – 1
- Унион – Бавария : 1 – 5
- Бавария – Арсенал : 1 – 0
Прогноз на матч Реал – Бавария
💰 Фрибет 3 000₽ от Winline для ставки на этот матч ➡➡➡