Реал Мадрид – Бавария где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Лига чемпионов УЕФА 8 мая

Теги Бавария Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Футбол

В среду, 8 мая, сыграют Реал Мадрид и Бавария в ответном матче полуфинала Лиги Чемпионов УЕФА.

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Во сколько играют Реал Мадрид – Бавария

  • Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

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