Реал Мадрид – Бавария где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Лига чемпионов УЕФА 8 мая

В среду, 8 мая, сыграют Реал Мадрид и Бавария в ответном матче полуфинала Лиги Чемпионов УЕФА.

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Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Встречу будет в прямом эфире показывать Матч ТВ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Реал Мадрид – Бавария

Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

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