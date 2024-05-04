Холанд сделал 9-й хет-трик за два сезона в «Ман Сити» и 6-й в АПЛ

Теги Робин ван Перси Димитар Бербатов Энди Коул Манчестер Сити премьер-лига Англия Руд ван Нистелрой Вулверхэмптон Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд забил 35 голов за «Манчестер Сити» в этом сезоне.

Нападающий трижды забил «Вулверхэмптону» в 36-м туре АПЛ, дважды – с пенальти.

В текущем игровом году норвежец сделал три хет-трика.

Всего менее чем за два сезона у него их девять. На долю АПЛ приходится 6 матчей с как минимум тремя голами. Холанд уже обошел Руда ван Нистелроя, Робина ван Пенси, Энди Коула и Димитара Бербатова, отметившихся пятью такими играми.

Подробно со статистикой 23-летнего форварда можно ознакомиться здесь.

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36 комментариев
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В этом сезоне Холанда модно хейтить
А он забил 35 голов, при этом пропустив пару месяцев из-за травмы
И все равно снова забирает золотую бутсу
+19
-4
+15
Ответ Инсаф Галиуллинн
У Кейна 36 голов, так что ещё не факт
Я про бутсу в АПЛ
+8
-2
+6
Ему бы стать более разносторонним игроком и цены ему не будет
+6
-1
+5
Только на спортсе Холанд дерево, а Кришти машина по забиванию голов, хотя оба забивают похожие мячи: с пенальти, в пустые и головой😂
+9
-5
+4
Ответ BBshkin
Раньше была другая схема, раньше был другой футбол, его спецом поменяли в угоду зрелищности. Посмотрите стату Ван Бастена к примеру, потом других мегачей. С десятых все поменялось
Его никто спецом в угоду зрелищности не менял. Изменения внесенные Гвардиолой в футбол повлияли на все топ чемпионаты Европы и запустили изменения у всех
+2
0
+2
Ответ BBshkin
Вот за Дрогба плюсую неистово))) хорошего вечера и красивых голов
Удачи, взаимно
+1
0
+1
Ответ QWertY
Только на спортсе Холанд дерево, а Кришти машина по забиванию голов, хотя оба забивают похожие мячи: с пенальти, в пустые и головой😂
Криш решал в матчах лч
+3
-2
+1
Ответ Roman
В этом сезоне Холанда модно хейтить А он забил 35 голов, при этом пропустив пару месяцев из-за травмы И все равно снова забирает золотую бутсу
У Кейна 36 голов, так что ещё не факт
+2
-1
+1
Сити уже чемпион , к моменту матча с ТТХ,думаю шпоры уже не будут иметь шансы на ЛЧ, и просто с большой радостью отдадут матч , так что Арсеналу ловить нечего , если не произойдет какого-нибудь чуда )
+1
0
+1
Вроде бы полено, но столько забивает. Раньше топовые форварды, по типу Это’о, Дрогбы, Анри чаще забивали в среднем по 1- 1,5 мяча за 2 матча, а тут норвежец забивает по 1 мячу за 1 матч, но при этом язык не поворачивается назвать Холланда лучше Дрогбы, Это’о, Анри...
+2
-1
+1
Ответ MVL
Видел, написал уже. ПС. У Анри из этих 300 голов -50 с МЛС.
А Сборная? ЧМ+ЧЕ+финал ЧМ, да и вообще он был почти Роналдинью. все его неудачи на клубном уровне завязаны на старика Арсена
0
0
0
Ответ BBshkin
А Сборная? ЧМ+ЧЕ+финал ЧМ, да и вообще он был почти Роналдинью. все его неудачи на клубном уровне завязаны на старика Арсена
Что сборная? Он ее прямо скажем, по сравнению с Мбаппе, не тащил. С трех метров Бразилии забил с паса Зидана. ЧМ2010 -провал, на ЧЕ 2008тоже, без Зидана и Тюрамов ничего не смог.
0
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Ответ N. Y.
Вроде бы полено, но столько забивает. Раньше топовые форварды, по типу Это’о, Дрогбы, Анри чаще забивали в среднем по 1- 1,5 мяча за 2 матча, а тут норвежец забивает по 1 мячу за 1 матч, но при этом язык не поворачивается назвать Холланда лучше Дрогбы, Это’о, Анри...
Вам в нью йорке видней за поленьев.
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Ответ BBshkin
игру Анри на пике видел?
Видел, написал уже. ПС. У Анри из этих 300 голов -50 с МЛС.
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Ответ BBshkin
так я об этом и написал изначально, футбол изменился! Иммобиле круче Зубастика??? а вы про Папа и его влияние.
Я видимо не так донес, что хотел сказать
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Ответ people people
Я не писал, что много стали забивать из-за стиля Пепе, я сказал, что в целом изменения произошли, в том числе и стиль игры в ответ на позиционный футбол. Ну и Роналду это гений, он при любом в Реале много забивал
так я об этом и написал изначально, футбол изменился! Иммобиле круче Зубастика??? а вы про Папа и его влияние.
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Ответ N. Y.
У Дрогбы 162 гола в 330 матчах за Челси, +- 0,5 за игру.
Есть уверенность, что эти же 162 гола Холанд забьёт сильно быстрее. И не нужно забывать сколько лет Эрлингу. Ему ещё прокачивать скиллы можно и нужно. Годам к 30 можно уже будет всерьёз сравнивать с легендами.
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Ответ BBshkin
за тем, что у Моура Роналду забивал бесконечность, а принципы противоположны Пепу
Я не писал, что много стали забивать из-за стиля Пепе, я сказал, что в целом изменения произошли, в том числе и стиль игры в ответ на позиционный футбол. Ну и Роналду это гений, он при любом в Реале много забивал
0
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Ответ MVL
У Анри меньше 300 голов за карьеру, есть предположение, что у Холланда щас примерно столько же. А Дрогба вообще сомнительный бомбардир.
игру Анри на пике видел?
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Ответ N. Y.
Дрогба топарь был, в важных матчах решал + всегда полезен был и статистика хорошая.
Этоо для меня гораздо круче. Везде показывал супер класс, все команды тащил. Для меня Этоо покруче Анри, хотя 3-4 сезона француз был лучшим.
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Ответ people people
Зачем в пример Моура привёл? Как это противоречит моим словам? Из-за Пепа он тоже поменялся став автобусником, хотя таковым до него не был. Это наоборот подтверждение моих слов, те самые изменения
за тем, что у Моура Роналду забивал бесконечность, а принципы противоположны Пепу
0
0
0
Ответ MVL
Что сборная? Он ее прямо скажем, по сравнению с Мбаппе, не тащил. С трех метров Бразилии забил с паса Зидана. ЧМ2010 -провал, на ЧЕ 2008тоже, без Зидана и Тюрамов ничего не смог.
Ну во-первых я про голы
во-вторых провалы французской сборной случались и уж Мбаппе как тащер здесь совсем не пример, с ним так норм ребята играют
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Ответ people people
Я не какой-то фанат Пепа, но факт в том, что после 2009 футбол стал сильно меняться тактически, подготовка футболистов начиная с детских академий стала меняться. Это факт, а не какая-то выдуманная фигня. Дрогба это вообще слабый форвард, почему его превозносят не понимаю
Вот за Дрогба плюсую неистово))) хорошего вечера и красивых голов
0
0
0
Ответ MVL
У Анри меньше 300 голов за карьеру, есть предположение, что у Холланда щас примерно столько же. А Дрогба вообще сомнительный бомбардир.
Дрогба топарь был, в важных матчах решал + всегда полезен был и статистика хорошая.
0
0
0
Ответ Рашпель793
Когда это у Дрогба такая стата была?
У Дрогбы 162 гола в 330 матчах за Челси, +- 0,5 за игру.
0
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Ответ N. Y.
Вроде бы полено, но столько забивает. Раньше топовые форварды, по типу Это’о, Дрогбы, Анри чаще забивали в среднем по 1- 1,5 мяча за 2 матча, а тут норвежец забивает по 1 мячу за 1 матч, но при этом язык не поворачивается назвать Холланда лучше Дрогбы, Это’о, Анри...
Когда это у Дрогба такая стата была?
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Ответ BBshkin
Свидетель секты Святого Пепа? Чекните стату форвардов в разных лигах, Кристина тоже у Пепа играла или у Моура его антипода?в нулевые сильно упала результативность, трактовки правил спецом поменяли, далее замены и тож и тп. PS мне лично Холанд очень симпатичен. За него топлю, хоть и более за Арсенал, года с 98-го
Зачем в пример Моура привёл? Как это противоречит моим словам? Из-за Пепа он тоже поменялся став автобусником, хотя таковым до него не был. Это наоборот подтверждение моих слов, те самые изменения
0
0
0
Ответ N. Y.
Вроде бы полено, но столько забивает. Раньше топовые форварды, по типу Это’о, Дрогбы, Анри чаще забивали в среднем по 1- 1,5 мяча за 2 матча, а тут норвежец забивает по 1 мячу за 1 матч, но при этом язык не поворачивается назвать Холланда лучше Дрогбы, Это’о, Анри...
У Анри меньше 300 голов за карьеру, есть предположение, что у Холланда щас примерно столько же. А Дрогба вообще сомнительный бомбардир.
0
0
0
Ответ BBshkin
Свидетель секты Святого Пепа? Чекните стату форвардов в разных лигах, Кристина тоже у Пепа играла или у Моура его антипода?в нулевые сильно упала результативность, трактовки правил спецом поменяли, далее замены и тож и тп. PS мне лично Холанд очень симпатичен. За него топлю, хоть и более за Арсенал, года с 98-го
Я не какой-то фанат Пепа, но факт в том, что после 2009 футбол стал сильно меняться тактически, подготовка футболистов начиная с детских академий стала меняться. Это факт, а не какая-то выдуманная фигня. Дрогба это вообще слабый форвард, почему его превозносят не понимаю
+1
-1
0
Ответ people people
Его никто спецом в угоду зрелищности не менял. Изменения внесенные Гвардиолой в футбол повлияли на все топ чемпионаты Европы и запустили изменения у всех
Свидетель секты Святого Пепа? Чекните стату форвардов в разных лигах, Кристина тоже у Пепа играла или у Моура его антипода?в нулевые сильно упала результативность, трактовки правил спецом поменяли, далее замены и тож и тп.
PS мне лично Холанд очень симпатичен. За него топлю, хоть и более за Арсенал, года с 98-го
0
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