Холанд сделал 9-й хет-трик за два сезона в «Ман Сити» и 6-й в АПЛ
Эрлинг Холанд забил 35 голов за «Манчестер Сити» в этом сезоне.
Нападающий трижды забил «Вулверхэмптону» в 36-м туре АПЛ, дважды – с пенальти.
В текущем игровом году норвежец сделал три хет-трика.
Всего менее чем за два сезона у него их девять. На долю АПЛ приходится 6 матчей с как минимум тремя голами. Холанд уже обошел Руда ван Нистелроя, Робина ван Пенси, Энди Коула и Димитара Бербатова, отметившихся пятью такими играми.
Подробно со статистикой 23-летнего форварда можно ознакомиться здесь.
А он забил 35 голов, при этом пропустив пару месяцев из-за травмы
И все равно снова забирает золотую бутсу
во-вторых провалы французской сборной случались и уж Мбаппе как тащер здесь совсем не пример, с ним так норм ребята играют
PS мне лично Холанд очень симпатичен. За него топлю, хоть и более за Арсенал, года с 98-го