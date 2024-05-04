Холанд сделал 9-й хет-трик за два сезона в «Ман Сити» и 6-й в АПЛ

Эрлинг Холанд забил 35 голов за «Манчестер Сити» в этом сезоне.

Нападающий трижды забил « » в 36-м туре , дважды – с пенальти.

В текущем игровом году норвежец сделал три хет-трика.

Всего менее чем за два сезона у него их девять. На долю АПЛ приходится 6 матчей с как минимум тремя голами. Холанд уже обошел Руда ван , ван Пенси, и Димитара Бербатова, отметившихся пятью такими играми.

Подробно со статистикой 23-летнего форварда можно ознакомиться здесь.