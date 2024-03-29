Нойер и Геррейру пропустят матч «Баварии» с «Боруссией» из-за травм. Кейн сыграет
Томас Тухель рассказал о состоянии травмированных игроков «Баварии».
Завтра мюнхенский клуб примет дортмундскую «Боруссию» в 27-м туре Бундеслиги. Матч начнется в 20:30 по московскому времени.
Тухель подтвердил, что Мануэль Нойер и Рафаэл Геррейру пропустят эту игру из-за травм. Харри Кейн сможет выйти на поле.
«Харри вчера полноценно тренировался. Все в порядке, он сыграет. Ману выбыл, к сожалению, он недоступен», – сказал главный тренер «Баварии».