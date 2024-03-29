Нойер и Геррейру пропустят матч «Баварии» с «Боруссией» из-за травм. Кейн сыграет

Теги Бавария Боруссия Дортмунд Мануэль Нойер бундеслига Германия Томас Тухель Харри Кейн Рафаэл Геррейру Футбол

Томас Тухель рассказал о состоянии травмированных игроков «Баварии».

Завтра мюнхенский клуб примет дортмундскую «Боруссию» в 27-м туре Бундеслиги. Матч начнется в 20:30 по московскому времени. 

Тухель подтвердил, что Мануэль Нойер и Рафаэл Геррейру пропустят эту игру из-за травм. Харри Кейн сможет выйти на поле. 

«Харри вчера полноценно тренировался. Все в порядке, он сыграет. Ману выбыл, к сожалению, он недоступен», – сказал главный тренер «Баварии». 

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2 комментария
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Ответ Barsenoga
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