Райя получит «Золотую перчатку» по итогам сезона АПЛ. У вратаря «Арсенала» 14 сухих матчей

Давид Райя стал лучшим вратарем сезона АПЛ.

Голкипер « » получит «Золотую перчатку» по итогам сезона-2023/24. Об этом стало известно после того, как из « » пропустил гол в матче с «Лутоном» (1:1).

Райя провел на ноль 14 из 29 матчей в текущем розыгрыше чемпионата Англии. Пикфорд провел 12 сухих игр и в лучшем случае сможет повторить результат испанца.

перешел в «Арсенал» из «Брентфорда» на правах аренды в августе 2023 года. В текущем сезоне он пропустил 23 гола.