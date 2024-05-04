Райя получит «Золотую перчатку» по итогам сезона АПЛ. У вратаря «Арсенала» 14 сухих матчей
Давид Райя стал лучшим вратарем сезона АПЛ.
Голкипер «Арсенала» получит «Золотую перчатку» по итогам сезона-2023/24. Об этом стало известно после того, как Джордан Пикфорд из «Эвертона» пропустил гол в матче с «Лутоном» (1:1).
Райя провел на ноль 14 из 29 матчей в текущем розыгрыше чемпионата Англии. Пикфорд провел 12 сухих игр и в лучшем случае сможет повторить результат испанца.
Давид Райя перешел в «Арсенал» из «Брентфорда» на правах аренды в августе 2023 года. В текущем сезоне АПЛ он пропустил 23 гола.