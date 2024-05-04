Райя получит «Золотую перчатку» по итогам сезона АПЛ. У вратаря «Арсенала» 14 сухих матчей

Теги Эвертон премьер-лига Англия Арсенал Джордан Пикфорд Давид Райя Футбол

Давид Райя стал лучшим вратарем сезона АПЛ.

Голкипер «Арсенала» получит «Золотую перчатку» по итогам сезона-2023/24. Об этом стало известно после того, как Джордан Пикфорд из «Эвертона» пропустил гол в матче с «Лутоном» (1:1).

Райя провел на ноль 14 из 29 матчей в текущем розыгрыше чемпионата Англии. Пикфорд провел 12 сухих игр и в лучшем случае сможет повторить результат испанца. 

Давид Райя перешел в «Арсенал» из «Брентфорда» на правах аренды в августе 2023 года. В текущем сезоне АПЛ он пропустил 23 гола. 

17 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Самая странная награда на мой взгляд. Вклад защитников в эту награду выше, чем у вратаря
+32
-3
+29
По факту - очень средний вратарь.
+22
-4
+18
Защита постаралась
+17
-4
+13
Сколько матчей с ним не смотрел, постоянно пожарит, чаще всего на выходах. Второй Браво как по мне, впринципе пойдет до ожидании своего Эдерсона или Аллисона, а роль Харта в этом звене получается у Рамсдейла)))
+8
-1
+7
Такую награду нужно вручать исходя из процента отраженных ударов. А "сухие матчи" - заслуга защитников.
+2
0
+2
В ряде матчей им и по воротам-то не били(или совсем не опасно), потому что мяч всю игру был у Арсенала
+1
0
+1
Золотую перчатку нужно отдать Салиба с Габи. Сухари это их заслуга, а сам Райя даже не в топ 10 по продвинутой вратарской статистике в АПЛ
+1
0
+1
Вроде смотришь на него, так себе вратарь, не топ. Но статистика говорит что он меньше всех пропустил, что поделать, награждать)
+1
0
+1
В прошлом сезоне вроде 18 или 19 сухарей было у победителя.
+1
0
+1
А при этом та еще дыра. Всего 66% сейвов, на 2,5 гола больше положенного пропустил. У Арса просто лучшая оборона сейчас в АПЛ, поэтому такие цифры.
+2
-1
+1
Ответ deadjoker
В прошлом сезоне вроде 18 или 19 сухарей было у победителя.
Так еще 3 тура
+1
0
+1
интересно было бы посмотреть стату рамса в том году и райи в этом
0
0
0
Ответ Lion El&#8242;Johnson
По факту - очень средний вратарь.
Начало сезона провалил, много ляпов было, во второй половине прям очень отлично играет, Рамсдейл такой уверенности все же не давал
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий