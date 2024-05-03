«Если «Реал» с Роналду и «Барселона» с Месси хотели забить тебе 6, то забивали. У Криштиану и Лео всегда есть жажда голов. Но ко всем остальным я ехал с мыслью о победе». Мендилибар о соперниках

Теги Криштиану Роналду Барселона Реал Мадрид Лионель Месси Ла Лига Олимпиакос высшая лига Греция Хосе Луис Мендилибар Футбол

Хосе Луис Мендилибар высказался о силе «Реала» и «Барселоны».

«Было мало случаев, когда я думал, что соперник намного сильнее нашей команды, что он обыграет нас с запасом. Вспоминаются «Реал» с Криштиану Роналду и «Барселона» с Лионелем Месси. Если они хотели забить тебе шесть, то забивали. Если счет 3:0, а ни Роналду, ни Месси еще не отличились, то ты знал, что они забьют четвертый, потому что у них всегда есть жажда голов.

Не считая этих команд, возможно, однажды кто-то тебя обыграет со счетом 4:0, но лишь потому, что у тебя был неудачный день – или у соперника был отличный. Такое бывает. Но, если исключить вышеупомянутые клубы, на все стадионы я ехал с мыслью о победе. Я не видел никого, кто мог бы значительно меня превосходить.

Если ты настроен пессимистично, если боишься, то как ты можешь победить?» – сказал главный тренер «Олимпиакоса», поработавший в «Севилье», «Алавесе», «Эйбаре» и других командах.

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1 комментарий
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В футбольном мире, на Олимпе было немало прекрасных, сбалансированных, мощных и атакующих команд помимо Реала и Барсы. Арсенал с Анри, МЮ с Руни, Милан с Шевченко, Бавария с Клозе, Ювентус с Ибрагимовичем. Словом, куда ни ткни - в середине нулевых, или на стыке десятых попадёшь на отлично укомплектованную и звёздную команду, которая может тебе накидать авоську как Ливерпуль в финале ЛЧ тому же Милану. Нет смысла заостряться на Роналду с Месси.
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