«Если «Реал» с Роналду и «Барселона» с Месси хотели забить тебе 6, то забивали. У Криштиану и Лео всегда есть жажда голов. Но ко всем остальным я ехал с мыслью о победе». Мендилибар о соперниках
Хосе Луис Мендилибар высказался о силе «Реала» и «Барселоны».
«Было мало случаев, когда я думал, что соперник намного сильнее нашей команды, что он обыграет нас с запасом. Вспоминаются «Реал» с Криштиану Роналду и «Барселона» с Лионелем Месси. Если они хотели забить тебе шесть, то забивали. Если счет 3:0, а ни Роналду, ни Месси еще не отличились, то ты знал, что они забьют четвертый, потому что у них всегда есть жажда голов.
Не считая этих команд, возможно, однажды кто-то тебя обыграет со счетом 4:0, но лишь потому, что у тебя был неудачный день – или у соперника был отличный. Такое бывает. Но, если исключить вышеупомянутые клубы, на все стадионы я ехал с мыслью о победе. Я не видел никого, кто мог бы значительно меня превосходить.
Если ты настроен пессимистично, если боишься, то как ты можешь победить?» – сказал главный тренер «Олимпиакоса», поработавший в «Севилье», «Алавесе», «Эйбаре» и других командах.