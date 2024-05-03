Губернатор Самарской области: «Успехи «Крыльев» воодушевляют наших земляков, защищающих Отечество в зоне СВО»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Дмитрий Азаров Политика Футбол

Губернатор Самарской области поздравил «Крылья Советов» с 82-летием.

«Поздравляю «Крылья Советов», болельщиков и ветеранов команды с днем рождения нашего родного клуба!

«Крылья» – это наша история, наше настоящее и будущее. Футбольная команда, созданная в Куйбышеве в тяжелые годы войны, укрепляла дух наших земляков, героически ковавших оружие Победы.

И сегодня клуб своей яркой игрой вдохновляет самарцев в их труде на благо развития нашего региона, который вносит весомый вклад в достижение всех целей, стоящих перед страной.

Не понаслышке знаю, что успехи «Крыльев» воодушевляют наших земляков, болельщиков команды, которые защищают Отечество в зоне СВО.

Сегодня мы гордимся «Крыльями», которые борются за высокие позиции, показывают красивый футбол, проявляют характер и предельную самоотдачу. Уверен, что такие «Крылья» при поддержке верных болельщиков в дальнейшем могут взлететь еще выше!

Успехов и новых побед, команда!» – говорится в сообщении от Дмитрия Азарова.

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7 комментариев
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ага, им как раз там до футбола.
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Хороший куник получился
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Победы Крыльев вдохновляют солдат болеющих за Крылья, а тех кто болеют за соперников получается демотивируют?
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А потом опять бла-бла про футбол вне политики.
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... Я вынул язык из ее . опы и смылся...
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