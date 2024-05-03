Япония обыграла Узбекистан (1:0) в финале Кубка Азии U23. Рахмоналиев из «Рубина» не забил пенальти на 100-й

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Сборная Японии победила Узбекистан (1:0) в финале Кубка Азии U23.

Единственный гол в матче был забит японцами на 91-й минуте, его автор – Фуки Ямада.

На 100-й минуте сборная Узбекистана получила возможность сравнять счет после заработанного пенальти. Однако полузащитник «Рубина» Умарали Рахмоналиев не смог реализовать одиннадцатиметровый.

Несмотря на поражение, этим летом сборная Узбекистана впервые примет участие в олимпийском футбольном турнире. Команда гарантировал себе выступление на соревнованиях после выхода в финал Кубка Азии. Она будет представлена в одной группе со сборными Испании, Египта и Доминиканской Республики.

Победа в финале позволила сборной Японии пройти в группу с Парагваем, Мали и Израилем.

8 комментариев
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С Аббосом бы выиграли.
Ради 5 минут игры с Зенитом
Кони выдернули человека, который мечтал сыграть в финале
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-2
+12
Аббос бы забил...
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-2
+4
Нам с пенальти не везет? Я думаю у наших игроков очень слабые нервы, хладнокровие не хватает. Ну все равно молодцы вышли в Олимпиаду там тоже поболеем куда денемся.
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-1
+3
Обидно конечно. Ну ничего парни, у вас хорошая команда, крепкие игроки для основной сборной подрастают.
+2
-1
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Весь матч не смотрел, включил в самом конце матча и видел только атаки Узбекистана. Статистика по ударам был 15-5 в пользу нашей команды. Похоже собралась неплохая банда U23.
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Все равно красавцы братья-узбеки❤
И очень рекомендую к посещению Ташкент, Самарканд и Бухару )
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Ответ Netto Brutto
С Аббосом бы выиграли. Ради 5 минут игры с Зенитом Кони выдернули человека, который мечтал сыграть в финале
Начнем с того, что отпустить важного для клуба игрока посреди сезона ради турнира u-23 и так широкий жест со стороны ЦСКА (не надо было вообще этого делать)

Тем более Узбекистан выполнил свою задачу по выходу на ОИ

А ЦСКА до сих пор имеет шансы победить в кубке, так что приоритеты были расставлены
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