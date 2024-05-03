Япония обыграла Узбекистан (1:0) в финале Кубка Азии U23. Рахмоналиев из «Рубина» не забил пенальти на 100-й

Сборная Японии победила Узбекистан (1:0) в финале Кубка Азии U23.

Единственный гол в матче был забит японцами на 91-й минуте, его автор – Фуки Ямада.

На 100-й минуте сборная получила возможность сравнять счет после заработанного пенальти. Однако полузащитник «Рубина» Умарали Рахмоналиев не смог реализовать одиннадцатиметровый.

Несмотря на поражение, этим летом сборная Узбекистана впервые примет участие в олимпийском футбольном турнире. Команда гарантировал себе выступление на соревнованиях после выхода в финал Кубка Азии. Она будет представлена в одной группе со сборными Испании, Египта и Доминиканской Республики.

Победа в финале позволила сборной пройти в группу с Парагваем, Мали и Израилем.