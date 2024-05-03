Юран о «Пари НН»: «Может, стоило ультиматум ставить руководству: не возьмете игроков – уйду. Остальные усилились, причем иностранцами, сборниками. На 3-м сборе понимал, что команда недоукомплектована»

Сергей Юран высказался о плохой укомплектованности «Пари НН».

Нижегородский клуб уволил 29 апреля после поражения от «Ахмата» (1:5). «Пари НН» проиграл 6 матчей подряд.

«Я не первый год в футболе. Конечно, я мониторю соперников, особенно когда наступает пауза. Смотрю, кто как реагирует на турнирную ситуацию. Видно, кто смирился, кто – нет. А тут все команды включились настолько, что от восьми до 11 человек добрали. Только «Факел» взял одного-двух новичков.

Остальные усилились, причем квалифицированными футболистами: иностранцами, сборниками. Поэтому я предвидел, что весна будет непростая. Возможно, уже тогда мне нужно было уйти. Были такие мысли. На третьем сборе я понимал, что команда недоукомплектована.

Может, стоило ультиматум ставить руководству: не возьмете игроков – уйду. Просто не хотелось в крайности впадать. Время показало, что я правильно оценивал ситуацию на сборах. Но реальность оказалась намного тяжелее из-за травм», – рассказал бывший главный тренер «Пари НН».

После 26 туров «Пари НН» занимает 11-е место в с 28 очками.

Юран о работе в «Пари НН»: «Мне не стыдно. Команду оставил на 11-м месте – это не зона вылета, не зона стыков»