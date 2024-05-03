Юран о «Пари НН»: «Может, стоило ультиматум ставить руководству: не возьмете игроков – уйду. Остальные усилились, причем иностранцами, сборниками. На 3-м сборе понимал, что команда недоукомплектована»

Теги премьер-лига Россия Сергей Юран Пари НН Чемпионат.com Футбол

Сергей Юран высказался о плохой укомплектованности «Пари НН».

Нижегородский клуб уволил Юрана 29 апреля после поражения от «Ахмата» (1:5). «Пари НН» проиграл 6 матчей подряд.

«Я не первый год в футболе. Конечно, я мониторю соперников, особенно когда наступает пауза. Смотрю, кто как реагирует на турнирную ситуацию. Видно, кто смирился, кто – нет. А тут все команды включились настолько, что от восьми до 11 человек добрали. Только «Факел» взял одного-двух новичков.

Остальные усилились, причем квалифицированными футболистами: иностранцами, сборниками. Поэтому я предвидел, что весна будет непростая. Возможно, уже тогда мне нужно было уйти. Были такие мысли. На третьем сборе я понимал, что команда недоукомплектована.

Может, стоило ультиматум ставить руководству: не возьмете игроков – уйду. Просто не хотелось в крайности впадать. Время показало, что я правильно оценивал ситуацию на сборах. Но реальность оказалась намного тяжелее из-за травм», – рассказал бывший главный тренер «Пари НН».

После 26 туров «Пари НН» занимает 11-е место в РПЛ с 28 очками.

Юран о работе в «Пари НН»: «Мне не стыдно. Команду оставил на 11-м месте – это не зона вылета, не зона стыков»

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
У нас видимо уже автоматически иностранец =игроку сборной.
+1
0
+1
То есть это без твоего участия брали списанных марадишвили и кучаева и абсолютно бесполезного Царукяна?
0
0
0
Так а Романцева зачем приглашали? Порыбачить на Стрелке и попилить денюжку?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий