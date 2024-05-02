Бурунов посетил матч ЦСКА – «Зенит». Актер на фанатской трибуне заряжал в микрофон кричалки армейцев
Сергей Бурунов посетил матч ЦСКА – «Зенит» в Фонбет Кубке России (1:1).
Актер, являющийся болельщиком ЦСКА, поддержал команду на трибунах «ВЭБ Арены» в первом матче финала пути РПЛ.
Он присоединился к кричалкам фанатов, заводя их в микрофон.
Болельщики приветствовали Бурунова в ответ, скандируя его фамилию, а также вручили ему футболку с надписью «Фанаты ЦСКА».
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