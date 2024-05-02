Бурунов посетил матч ЦСКА – «Зенит». Актер на фанатской трибуне заряжал в микрофон кричалки армейцев

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России болельщики ВЭБ Арена кино Сергей Бурунов Футбол

Сергей Бурунов посетил матч ЦСКА – «Зенит» в Фонбет Кубке России (1:1).

Актер, являющийся болельщиком ЦСКА, поддержал команду на трибунах «ВЭБ Арены» в первом матче финала пути РПЛ.

Он присоединился к кричалкам фанатов, заводя их в микрофон.

Болельщики приветствовали Бурунова в ответ, скандируя его фамилию, а также вручили ему футболку с надписью «Фанаты ЦСКА».

 

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28 комментариев
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Выглядит так, будто сейчас начнёт заряжать «атомная бомба! Водородная бомба!»
+30
-1
+29
Ответ Vitor Dia
Выглядит так, будто сейчас начнёт заряжать «атомная бомба! Водородная бомба!»
Атомная бомба нет!
Нейтронная бомба,
Водородная бомба,
Шариковая бомба,
Шарикоподшипниковая бомба, Пластиковая бомба,
Резиновая бомба,
Каучуковая бомба,
Бомба, которая взорвётся,
Бомба, которая не взорвётся,
Бомба, которая везде продаётся,
Бомба, которую боится народ,
Бомба, которая упадёт в огород,
Бомба, которой играют дети,
Бомба, которой нет на белом свете,
Бомба с дырочкой в правом боку,
Бомба с дырочкой в левом боку,
Мужик в шляпе,
Мужик без шляпы,
Голый мужик,
Женщина, которая поёт,
Женщина, которая даёт,
Женщина, которая ##### встаёт,
Алла Пугачёва,
Раиса Горбачёва,
Катя Лычёва,
###### кошки Куклачёва,
Режим Тори,
Режим Бори,
Режим Миши,
Режим Гриши,
Чеченский #####,
Дом, который построил Джек,
Обрывки матраса,
Команда Гондураса,
Лысина Филимонова - ########, Берёзовая роща,
Злая тёща,
Тифозные ###,
Болотные камыши,
Спокойной ночи, малыши,
Жи - ши пиши через «и»,
Побеги бамбука,
Бяка и Бука,
Ворона Каркуша,
Розовый поросёнок #####,
Заяц Степашка,
Бандит Промокашка,
Лохматый Чебурашка,
Молдавский портвейн,
Садам Хусейн,
########### Бронштейн,
Титов - мясной ########,
Глюкоза и её доберман,
Монетизация льгот, Шарикоподшипниковый завод,
Да и просто сами знаете что,
Жанна Фриски, Её обвисшие ######, Утренние капли из #########,
Девочка Лена,
### по колено,
Мыльная пена,
Телевизионная антенна,
Крокодил Гена,
Рыба мурена,
Повязка аборигена,
Диагноз ##########,
Динамо московское,
Динамо #########,
Динамо минское,
Динамо грузинское,
Шахтёр,
Пахтакор,
Кайрат,
Арарат,
Нефтчи,
Спартачи,
Верона,
кубка УЕФА!
Центральный, Одена Ленина, Красносинезнаменный, Всемогущий, Всех в рот ######, Спортивный клуб Армии - Да...
+29
-2
+27
Хороший актер.
+8
-3
+5
Лол, забавно слышать голос Ди Каприо в такой ситуации
+5
0
+5
Ответ Vitor Dia
Выглядит так, будто сейчас начнёт заряжать «атомная бомба! Водородная бомба!»
Эпичный видос был в свое время
+4
0
+4
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Такие же как в фильме "Полицейский с Рублевки" ? Там же один мат и административка.
Вы чтоль будете привлекать к административной ответственности?)
+2
0
+2
ВТБ арены?)
+3
-1
+2
Кожаный пинджак у этого лысого коня ничо такой, стильный.
+2
0
+2
Вовремя заряжать начал))
+3
-1
+2
Бурунов - реальный красава ) в полицейском с рублевки просто шикарен, да и в остальных фильмах )
+1
0
+1
Ответ Vitor Dia
Выглядит так, будто сейчас начнёт заряжать «атомная бомба! Водородная бомба!»
тоже этого ждал)
+1
0
+1
Ждем Атомную бомбу на финале 🔥
+1
0
+1
Лучший, вовремя заряжать начал)
+1
0
+1
Актер классный, да и повезло нам, что такие люди болеют за правильный клуб.
+1
0
+1
Ответ Nick Crosier
Хороший актер.
И человек хороший
0
0
0
https://youtu.be/Z8p9ybtuz5c?si=sb1Ex6EcatKXdi84
0
0
0
Ответ Vitor Dia
Выглядит так, будто сейчас начнёт заряжать «атомная бомба! Водородная бомба!»
полное соответствие амплуа актёра и болельщиков клуба (ну,вы поняли;))
0
0
0
Ответ Дурачок
Кожаный пинджак у этого лысого коня ничо такой, стильный.
crazy horse-всегда хороший материал по меркам "Алика";))
0
0
0
Ответ Геннадий
Первый раз и вижу , и слышу . Кто такой ?
совсем фильмы не смотришь, это ж голос Ди Каприо
0
0
0
Держите в курсе
+3
-3
0
Ответ Алексей Ненахов
Самый прикол в том что он там за Спартак болеет а Петров за ЦСКА))
Очень напутал ты. Они там оба за ЦСКА. А в жизни, как раз, Петров за Спартак
0
0
0
Ответ dreamstep
Бурунов - реальный красава ) в полицейском с рублевки просто шикарен, да и в остальных фильмах )
клоунов мы с детства любим;)
0
0
0
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