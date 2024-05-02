В «Реале» допускают, что Куртуа сыграет в важнейших матчах в конце сезона (Relevo)

Теги Бавария Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА травмы Тибо Куртуа Лерой Сане Андрей Лунин Футбол

Тибо Куртуа может вернуться на поле уже в этом сезоне.

Бельгийский голкипер не играл с августа из-за разрыва крестообразной связки и травмы мениска. 

Не исключено, что Куртуа примет участие в важнейших матчах «Реала» в этом сезоне, пишет Relevo. В раздевалке считают, что 31-летний голкипер готов играть, тренерский штаб верит в него. С каждым днем Тибо чувствует себя лучше.

Отмечается, что клуб также ценит игру Андрея Лунина, который «превзошел все ожидания». Однако мадридцы признают, что украинец еще не дотягивает до уровня бельгийца – это выражается в его влиянии на игроков обороны и действиях при штрафных. 

После первой игры с «Баварией» тренерский штаб «Реала» упрекнул Лунина в некоторых ошибках – например, в эпизоде с голом Лероя Сане. 

«Реал» лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 84 очка после 33 туров. Ответный матч с «Баварией» в Лиге чемпионов мадридцы проведут 8 мая. 

42 комментария
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Это было бы глупо. Пропустил весь сезон, не набрал форму. Пусть готовится к следующему. Лунин в порядке.
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+42
Ответ Real_v_dushe
Это не для этого делается, это, чтобы поддержать вратаря после такой травмы и Лунину нет смысла нервную энергию на Кадис тратить, лучше пусть думает над своей игрой перед Баварией, на этом ему стоит полностью сконцентрироваться.
Кадис? В новости про важнейшие матчи сезона.
Из-за Кадиса я бы и не писал такого)
+20
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+18
Ответ Vatikan
у него ж опыта больше
опыта больше у куртуа, это да, но и куртуа когда-то начинал, столько не играть чтобы потом выпускать в серьёзных матчах. А Лунин конкретно себя показал, поймал кураж.
+20
-4
+16
а зря, Лунин хорошо себя показал, а куртуа входить с ходу в серьёзных матчах будет сложновато
+23
-8
+15
Ответ Joe Barbar
а зря, Лунин хорошо себя показал, а куртуа входить с ходу в серьёзных матчах будет сложновато
у него ж опыта больше
+16
-3
+13
Однако мадридцы признают, что украинец еще не дотягивает до уровня бельгийца – это выражается в его влиянии на игроков обороны и действиях при штрафных. - если играть не будет, то и не дотянет никогда.
+8
-2
+6
Ответ Дмитрий Герцен
Минусуют те, кто не знает классику )
ну и ладно) кто знает, тот поймет))
+3
0
+3
Ответ Игорь Новиков
Это было бы глупо. Пропустил весь сезон, не набрал форму. Пусть готовится к следующему. Лунин в порядке.
Это не для этого делается, это, чтобы поддержать вратаря после такой травмы и Лунину нет смысла нервную энергию на Кадис тратить, лучше пусть думает над своей игрой перед Баварией, на этом ему стоит полностью сконцентрироваться.
+5
-2
+3
Человек не играл почти год. Он не в форме. Но Анчелотти может его выпустить. Как в прошлом сезоне выпустил Милитао вместо Рюдигера против Сити. Итог мы помним.
+5
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+3
Ответ Pixel 8
Однако мадридцы признают, что украинец еще не дотягивает до уровня бельгийца – это выражается в его влиянии на игроков обороны и действиях при штрафных. - если играть не будет, то и не дотянет никогда.
лунин безусловно никогда не достигнет уровня Куртуа
+5
-3
+2
Ответ Vatikan
у него ж опыта больше
Минусуют те, кто не знает классику )
+3
-1
+2
Ответ Real_v_dushe
Это не для этого делается, это, чтобы поддержать вратаря после такой травмы и Лунину нет смысла нервную энергию на Кадис тратить, лучше пусть думает над своей игрой перед Баварией, на этом ему стоит полностью сконцентрироваться.
Вратарь всегда должен быть в тонусе и не терять игровой ритм. В чем смысл ротировать эту позицию во время важнейших игр? Лунин и против Сосьедада должен был быть в основе.
Анчелотти и в 2014 году страдал этим, когда перед финалом ЛЧ он не отдал все оставшиеся игры в Лиге Касильясу. Как итог: Касильяс неуверенно сыграл в простой ситуаций и Мадрид весь матч пытался сравнять счет
+2
0
+2
Ответ Pixel 8
Однако мадридцы признают, что украинец еще не дотягивает до уровня бельгийца – это выражается в его влиянии на игроков обороны и действиях при штрафных. - если играть не будет, то и не дотянет никогда.
Если и будет играть, то все равно никогда не дотянет. Он хороший второй.
+4
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Ответ Игорь Новиков
Кадис? В новости про важнейшие матчи сезона. Из-за Кадиса я бы и не писал такого)
Нет, информация тут неверная, есть идея поставить его с Кадисом, в дань поддержки и уважения. Никто его не будет ставить, например, с Баварией, потому что это большой риск и он не готов из-за большого перерыва к такого уровня играм в текущий момент.
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Сезон до самого конца должен отыграть Лунин!
Пока не понятно, в какой форме вернётся Тибо, можно дать ему шансы в матчах Примеры (уже после оформления чемпионства), проведя ротацию плюс игры предсезонки и уже перед новым сезоном принимать решение о том, кто будет №1 в воротах
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Ответ Олег25
Сейчас Куртуа с Кадисом посмотрят и если все хорошо то могут и в ответной встрече с Баварией его в основе выпустить.
И тут может получиться интересная ситуация, поставят Куртуа с Баварией и в случае допустим проигрыша Реала в этом матче, всех собак повесят на Куртуа. Поставят в основе Лунина и если опять таки Реал не пройдет дальше, всех собак спустят на Лунина со словами надо было ставить Куртуа. Так что у Анчелотти сложный выбор. Легко ошибиться. Ну и само собой если Реал пройдет Баварию, то в финале будет стоять вратарь который во втором ответном матче с немцами будет стоял в воротах. При таком раскладе ротация исключена.
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Ответ TFP_Sports
Лунин вратарь хороший, но условно для Валенсии или Севильи, для Реала нужен более авторитетный человек. + Лунин еле еле играет ногами и слишком часто теряет позицию
А Навас, каким вратарём был, играя до 28 лет в Альбасете и Леванте и, перейдя в Реал, он просидел целый год на банке? Подходящим или нет? Лунин - это великолепный вратарь, один из лучших в этом сезоне, который давно в Реале. Это не условный Сориа из Хетафе. Это бред считать, что он нам не подходит, когда он всё доказал по сезону своей игрой.
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Ответ Irakli Kan
Надо его попробовать в следующем матче чемпионата. В игре с Баварией очень не хватало Куртуа, если он в форме надо ставить
Куртуа в матче с баварией последний о ком кто то вспоминал. Да и вообще на протяжении всего сезона.
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Ответ Pixel 8
Однако мадридцы признают, что украинец еще не дотягивает до уровня бельгийца – это выражается в его влиянии на игроков обороны и действиях при штрафных. - если играть не будет, то и не дотянет никогда.
До пикового Куртуа Андрей, конечно, не дотягивает. Но это не значит, что в "важнейших матчах" (которых, к слову, всего потенциально два осталось) Тибо без игровой формы зачем-то нужно выпускать вместо наигранного Андрея. В Лиге, само собой, Куртуа ещё будет выходить, набирать кондиции к следующему сезону. Но ЛЧ, очевидно, должен доигрывать Лунин - если там Тибо не показывает на тренировках что-то космическое, конечно же. И даже в этом случае выпускать бельгийца было бы риском. Тут уже Карло виднее.
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Ответ corazon blanco
Тут палка о двух концах. Да, логика понятна, что Тибо - вратарь мирового уровня, один из лучших в мире и главное для команды результат, но все же по-человечески нужно подходить к этому вопросу. Но на кону результат, а это главенствующая составляющая. На мой взгляд, было бы справедливо, чтобы Тибо набирал форму в чемпионате в оставшихся играх( а лучше уже после официального оформления чемпионства, когда у преследователей не будет математических шансов), все таки целый сезон человек пропустил и игровых кондиций ему явно будет не хватать. А Лунин пусть доиграет Лигу Чемпионов, благодаря которому Мадрид еще там выступает. Но благо не мне принимать такие тяжелые решения, мы всего лишь зрители этой игры, как будет, так будет.
По мне пусть Андрюха доигрывает все матчи, тк ставить вр на ответку и условный финал без практике такое себе, а еще хуже лишать его такой возможности. Без Лунина не было бы матчей ни с Сити, ни с Баварией.
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Ответ Rio de Janeiro
лунин безусловно никогда не достигнет уровня Куртуа
Посмотрим, в любом случае Лунин - очень хороший вратарь.
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А пусть они в ответке "Баварией" сыграют по тайму.
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Ответ TFP_Sports
Лунин вратарь хороший, но условно для Валенсии или Севильи, для Реала нужен более авторитетный человек. + Лунин еле еле играет ногами и слишком часто теряет позицию
еле еле? чем смотрим футбол? или хотя бы почитали с каких позиций пришел Лунин на ворота. На моей памяти у Мадрида давно не было такого кипера с такой игрой ногами. Да, может не тер Штеген, но весьма он неплох
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Ответ Vatikan
у него ж опыта больше
То в данном случае вообще не важно , Милитао это доказал
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Ответ Joe Barbar
опыта больше у куртуа, это да, но и куртуа когда-то начинал, столько не играть чтобы потом выпускать в серьёзных матчах. А Лунин конкретно себя показал, поймал кураж.
Особенно когда в ближний пускал
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Ответ Joe Barbar
опыта больше у куртуа, это да, но и куртуа когда-то начинал, столько не играть чтобы потом выпускать в серьёзных матчах. А Лунин конкретно себя показал, поймал кураж.
кураж сегодня есть, а завтра нет. очень рискованно полагаться на кураж
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Надо его попробовать в следующем матче чемпионата. В игре с Баварией очень не хватало Куртуа, если он в форме надо ставить
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Ответ ShamilK
Вратарь всегда должен быть в тонусе и не терять игровой ритм. В чем смысл ротировать эту позицию во время важнейших игр? Лунин и против Сосьедада должен был быть в основе. Анчелотти и в 2014 году страдал этим, когда перед финалом ЛЧ он не отдал все оставшиеся игры в Лиге Касильясу. Как итог: Касильяс неуверенно сыграл в простой ситуаций и Мадрид весь матч пытался сравнять счет
А какой тонус может быть в домашней игре с Кадисом? Я не совсем понимаю. Опять же с чемпионатом мы закончили в ЭК, а год назад в таком ненужном никому матче перед второй игрой с Сити Куртуа получил травму и играл на Этихаде с ней. А 2 года назад Куртуа вообще не играл перед финалом ЛЧ, закрывал сезон в рамке Лунин, и выдал он тогда матч жизни без какого-либо тонуса.
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В голе Сане конечно Лунин виноват на 100%, ближний угол. С другой стороны, возможно Реал остался бы в 1/4, если бы не Лунин
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Коней на переправе не меняют. (с)
Куртуа пока не набрал форму в играх.
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