В «Реале» допускают, что Куртуа сыграет в важнейших матчах в конце сезона (Relevo)
Тибо Куртуа может вернуться на поле уже в этом сезоне.
Бельгийский голкипер не играл с августа из-за разрыва крестообразной связки и травмы мениска.
Не исключено, что Куртуа примет участие в важнейших матчах «Реала» в этом сезоне, пишет Relevo. В раздевалке считают, что 31-летний голкипер готов играть, тренерский штаб верит в него. С каждым днем Тибо чувствует себя лучше.
Отмечается, что клуб также ценит игру Андрея Лунина, который «превзошел все ожидания». Однако мадридцы признают, что украинец еще не дотягивает до уровня бельгийца – это выражается в его влиянии на игроков обороны и действиях при штрафных.
После первой игры с «Баварией» тренерский штаб «Реала» упрекнул Лунина в некоторых ошибках – например, в эпизоде с голом Лероя Сане.
«Реал» лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 84 очка после 33 туров. Ответный матч с «Баварией» в Лиге чемпионов мадридцы проведут 8 мая.
Из-за Кадиса я бы и не писал такого)
Анчелотти и в 2014 году страдал этим, когда перед финалом ЛЧ он не отдал все оставшиеся игры в Лиге Касильясу. Как итог: Касильяс неуверенно сыграл в простой ситуаций и Мадрид весь матч пытался сравнять счет
Пока не понятно, в какой форме вернётся Тибо, можно дать ему шансы в матчах Примеры (уже после оформления чемпионства), проведя ротацию плюс игры предсезонки и уже перед новым сезоном принимать решение о том, кто будет №1 в воротах
Куртуа пока не набрал форму в играх.