В «Реале» допускают, что Куртуа сыграет в важнейших матчах в конце сезона (Relevo)

Тибо Куртуа может вернуться на поле уже в этом сезоне.

Бельгийский голкипер не играл с августа из-за разрыва крестообразной связки и травмы мениска.

Не исключено, что примет участие в важнейших матчах « » в этом сезоне, пишет Relevo. В раздевалке считают, что 31-летний голкипер готов играть, тренерский штаб верит в него. С каждым днем Тибо чувствует себя лучше.

Отмечается, что клуб также ценит игру , который «превзошел все ожидания». Однако мадридцы признают, что украинец еще не дотягивает до уровня бельгийца – это выражается в его влиянии на игроков обороны и действиях при штрафных.

После первой игры с «Баварией» тренерский штаб «Реала» упрекнул Лунина в некоторых ошибках – например, в эпизоде с голом Лероя Сане.

«Реал» лидирует в турнирной таблице , набрав 84 очка после 33 туров. Ответный матч с «Баварией» в Лиге чемпионов мадридцы проведут 8 мая.