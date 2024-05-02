Алекс Гримальдо: «Байер» не упустит шанс выиграть Лигу Европы и Кубок Германии. Хотим требл – команда полна уверенности»

Алекс Гримальдо рассказал о желании выиграть три трофея за сезон.

Сегодня «Байер» встретится с «Ромой» в первой полуфинальной игре Лиги Европы. Клуб уже выиграл Бундеслигу и вышел в финал Кубка Германии, где сыграет с «Кайзерслаутерном».

«Мы голодны до успеха. Знаем, что это невероятный год, и хотим использовать его по максимуму. «Байер» не упустит шанс выиграть Лигу Европы и Кубок Германии.

Мы хотим требл, хотим продолжать творить историю, и команда полна уверенности», – сказал защитник «Байера» Алекс Гримальдо.