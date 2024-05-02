Алекс Гримальдо: «Байер» не упустит шанс выиграть Лигу Европы и Кубок Германии. Хотим требл – команда полна уверенности»

Теги Байер Рома бундеслига Германия Кубок Германии Лига Европы УЕФА Кайзерслаутерн Алекс Гримальдо Футбол

Алекс Гримальдо рассказал о желании выиграть три трофея за сезон.

Сегодня «Байер» встретится с «Ромой» в первой полуфинальной игре Лиги Европы. Клуб уже выиграл Бундеслигу и вышел в финал Кубка Германии, где сыграет с «Кайзерслаутерном».

«Мы голодны до успеха. Знаем, что это невероятный год, и хотим использовать его по максимуму. «Байер» не упустит шанс выиграть Лигу Европы и Кубок Германии.

Мы хотим требл, хотим продолжать творить историю, и команда полна уверенности», – сказал защитник «Байера» Алекс Гримальдо

Материалы по теме

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
И ведь реально могут же.
+6
-1
+5
Не говори "гоп", пока не перепрыгнул
+5
-1
+4
Это более чем реально. Верим!
+1
0
+1
главное не начинать так, как в последних матчах , схема 4-4-2 не работает, надеюсь Алонсо уже это понял , ну и все в ногах игроков ,недооценка или недомотивация сделают свое дело .
0
0
0
Лакакину третью ногу тебе, а не ЛЕ. Он сливает только финалы.
0
0
0
Если возьмут требл - лучшая команда сезона и по игре и по трофеям
0
0
0
Надо включаться, как было в начале и середине сезона.
Все время так везти не будет…
0
0
0
Ответ Achilles 21
могли бы если в лиге чемпионов участвовали
А что требл только победой Лиги Чемпионов считается? Следуя Вашей логике, то Байер если все выиграет, то это будет золотой дубль ( чемпионат и Кубок страны) и просто европейский трофей? Понятно, что это немного не такой требл, который все привыкли и он будет по статусу чуть пониже, но все формальности самого понятия, как требл здесь соблюдены.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий