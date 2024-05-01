Анри о «Реале»: «Кажется, что они у вас на крючке, но на самом деле нет. Вот почему у них 14 титулов ЛЧ»
Тьерри Анри высказался о выступлениях «Реала» в Лиге чемпионов.
В первом матче полуфинала ЛЧ мадридцы сыграли вничью с «Баварией» (2:2). Ответная встреча состоится 8 мая.
«Когда люди говорят о «Реале», они часто используют слово «если». Говорят о том, как «Лейпциг» не забил больше, о том, как мало «Реал» играл с мячом против «Сити».
Это не имеет значения. Кажется, что они у вас на крючке, но на самом деле нет. Вот почему у них 14 титулов Лиги чемпионов», – сказал бывший нападающий сборной Франции в эфире CBS Sports.
Ну и к слову это до сих пор единственный клуб , кому Реал за это не отомстил.