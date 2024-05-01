Анри о «Реале»: «Кажется, что они у вас на крючке, но на самом деле нет. Вот почему у них 14 титулов ЛЧ»

Теги Тьерри Анри Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Тьерри Анри высказался о выступлениях «Реала» в Лиге чемпионов.

В первом матче полуфинала ЛЧ мадридцы сыграли вничью с «Баварией» (2:2). Ответная встреча состоится 8 мая.

«Когда люди говорят о «Реале», они часто используют слово «если». Говорят о том, как «Лейпциг» не забил больше, о том, как мало «Реал» играл с мячом против «Сити».

Это не имеет значения. Кажется, что они у вас на крючке, но на самом деле нет. Вот почему у них 14 титулов Лиги чемпионов», – сказал бывший нападающий сборной Франции в эфире CBS Sports.

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22 комментария
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Давление, давление и еще раз давление. Ни в одном клубе мира нет такого давления и такого спроса с игроков. Это единственный клуб в мире, где центральный полузащитник без адаптации становится лучшим бомбардиром клуба, перестраивая свою игру, потом играет несколько очень хороших матчей без голов, а фанатики уже пишут, что он не футболист. Это единственный клуб в мире, где не имеет значение твое имя, если ты престарелый пешеход, но легенда клуба, то с тобой прощаются. Это единственный в мире клуб, где игрок уже 3 сезона играет лучше всех в ЛЧ, показывая лучшую статистику, но ни разу не попадает в 5 ЗМ. Таков Мадрид! А самое главное, что Реал таким стал, пройдя через колоссальные сложности (хотя даже в периоды колоссальных сложностей Реал не умудрялся падать на дно в ЛЕ или в Кубок УЕФА лол)
+21
-4
+17
Приятно это слышать от Анри, который был лидером того Арсенала, который легко прошел Мадрид в ЛЧ..
Ну и к слову это до сих пор единственный клуб , кому Реал за это не отомстил.
+15
-8
+7
Ответ dr. cage
Приятно это слышать от Анри, который был лидером того Арсенала, который легко прошел Мадрид в ЛЧ.. Ну и к слову это до сих пор единственный клуб , кому Реал за это не отомстил.
Да легко не было. Хотя тогда Икер творил чудеса и помню досадное попадание Рауля в штангу. Но больше всего запомнилось, как Анри минуты две у углового флажка собрал вокруг себя несколько игроков Мадрида и грамотно корпусом закрывал мяч.
+7
-2
+5
Ответ che kaif
Комментарий удален пользователем
Это ты уже от себя добавил глор клуба с 0лч)
+7
-3
+4
Ответ dr. cage
Приятно это слышать от Анри, который был лидером того Арсенала, который легко прошел Мадрид в ЛЧ.. Ну и к слову это до сих пор единственный клуб , кому Реал за это не отомстил.
Не сказал бы, что легко. 1-0 по сумме двух
+7
-3
+4
Ответ Arthurino
Давление, давление и еще раз давление. Ни в одном клубе мира нет такого давления и такого спроса с игроков. Это единственный клуб в мире, где центральный полузащитник без адаптации становится лучшим бомбардиром клуба, перестраивая свою игру, потом играет несколько очень хороших матчей без голов, а фанатики уже пишут, что он не футболист. Это единственный клуб в мире, где не имеет значение твое имя, если ты престарелый пешеход, но легенда клуба, то с тобой прощаются. Это единственный в мире клуб, где игрок уже 3 сезона играет лучше всех в ЛЧ, показывая лучшую статистику, но ни разу не попадает в 5 ЗМ. Таков Мадрид! А самое главное, что Реал таким стал, пройдя через колоссальные сложности (хотя даже в периоды колоссальных сложностей Реал не умудрялся падать на дно в ЛЕ или в Кубок УЕФА лол)
Hala Madrid !!!
+5
-1
+4
Реал по праву короли ЛЧ
+5
-2
+3
Все думают что Реал у них на крючке, а по факту они все у Реала на удочке
+2
0
+2
Ответ Black Phoenix
И тем не менее Анри участвовал в разгроме Реала, со счётом 6:2, забив дубль Касильясу. Словом, имеет право говорить про королевских что захочет.
То есть (следуя твоей логике) тот же Массаро, Шевченко, Дурсун Ахмед, Мюллер, Джеко, Ориджи и даже(🤣🤣🤣) Коутиньо могут говорить про сине-гранатовых, что заблагорассудиться?
+6
-4
+2
Ответ Black Phoenix
И тем не менее Анри участвовал в разгроме Реала, со счётом 6:2, забив дубль Касильясу. Словом, имеет право говорить про королевских что захочет.
Любой может говорить про Реал, что хочет. Но, далеко не любой, достоин там играть. Анри никогда не был достоин, к слову.
+2
0
+2
Ответ corazon blanco
Да легко не было. Хотя тогда Икер творил чудеса и помню досадное попадание Рауля в штангу. Но больше всего запомнилось, как Анри минуты две у углового флажка собрал вокруг себя несколько игроков Мадрида и грамотно корпусом закрывал мяч.
Да, промах Рауля в пустые тогда жестко поджег нас всех))
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Комментарий удален пользователем
Также Тухель после, не дай Бог, проигранного матча против Реала в Мадриде: Реал был у нас на крючке)))
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-2
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Ответ войд
Это ты уже от себя добавил глор клуба с 0лч)
Комментарий удален пользователем
Ответ che kaif
Комментарий удален пользователем
А че комент удалил,испугался минусов?)
+1
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0
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