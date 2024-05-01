«В моем возрасте обычно приходится передвигаться в инвалидном кресле». 34-летний Мюллер после 150-го матча в ЛЧ
Томас Мюллер пошутил о своем возрасте.
Вчера полузащитник «Баварии» провел 150-ю игру в Лиге чемпионов – против «Реала» (2:2). Он прокомментировал это достижение в послематчевом интервью.
«Неплохо, для этого нужно хорошо спать и питаться. В моем возрасте обычно приходится передвигаться в инвалидном кресле», – сказал 34-летний футболист в эфире CBS Sports.
Мюллер крутой!
Месси в 35 лет стал чемпионом мира, где был лидером своей команды. Гелевые, смиритесь уже с этим и перестаньте писать чушь) Надоели тут ныть😁