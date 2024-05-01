«В моем возрасте обычно приходится передвигаться в инвалидном кресле». 34-летний Мюллер после 150-го матча в ЛЧ

Теги Бавария бундеслига Германия Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Томас Мюллер ахахаха Футбол

Томас Мюллер пошутил о своем возрасте.

Вчера полузащитник «Баварии» провел 150-ю игру в Лиге чемпионов – против «Реала» (2:2). Он прокомментировал это достижение в послематчевом интервью.

«Неплохо, для этого нужно хорошо спать и питаться. В моем возрасте обычно приходится передвигаться в инвалидном кресле», – сказал 34-летний футболист в эфире CBS Sports.

20 комментариев
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Один из самых душевных игроков во всём европейском футболе! Душа любой компании! Даже во время флеш-интервью увидел Тчуамени и сказал с улыбкой: «эй, этот парень подслушивает наш план на ответный матч» ))
Мюллер крутой!
+19
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+16
Ответ JENNINGS
Один из самых душевных игроков во всём европейском футболе! Душа любой компании! Даже во время флеш-интервью увидел Тчуамени и сказал с улыбкой: «эй, этот парень подслушивает наш план на ответный матч» )) Мюллер крутой!
Не Камавинга, а Тчуамени. Камавинга потом подошел. Можете повтор посмотреть, чтоб в этом убедитться. Мне боьше понравилось как он пошутил над Каррагером, когда сказал, что очень боялся, что не поймет его вопроса. Ведь Каррагер - скаузер, а акцент скаузеров труден для восприятия.
+15
-1
+14
Ответ dennis1988
Не Камавинга, а Тчуамени. Камавинга потом подошел. Можете повтор посмотреть, чтоб в этом убедитться. Мне боьше понравилось как он пошутил над Каррагером, когда сказал, что очень боялся, что не поймет его вопроса. Ведь Каррагер - скаузер, а акцент скаузеров труден для восприятия.
Спасибо, верно заметил, исправил!
+7
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+6
Роналду в твоем возрасте забил одним из красивейших голов Лиги Чемпионов. Но тут самоирония, понятно) Мюллер всегда отличался тонким юмором. Потрясающий игрок.
+6
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Томас как обычно,без шутки никуда).Жаль карьера подходит к концу...Мюллер - сердце и душа Баварии Мюнхен,такие игроки на вес золота!
+3
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Мюллер рановато себя в коляску сажает. Понятно, сарказм, но Лукита, вон, вчера стал самым возрастным игроком Мадрида в ЛЧ. Немец помоложе, в своём клубе есть куда стремиться)
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Ответ xDe xDe
Мюллер рановато себя в коляску сажает. Понятно, сарказм, но Лукита, вон, вчера стал самым возрастным игроком Мадрида в ЛЧ. Немец помоложе, в своём клубе есть куда стремиться)
Пепе - 40 лет - самый возрастной автор гола в истории ЛЧ! Понятно, ЦЗ, о тем не менее
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ну шутка все таки не для 34 лет)
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Дас ист Томас) Молодец во всех аспектах. Но мы всё ждем от него свершений для Бундеманшафт в меру его кондиций на данный момент, на его возможно последнем большом турнире в качестве игрока сборной. Удачи)
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Ответ dennis1988
Не Камавинга, а Тчуамени. Камавинга потом подошел. Можете повтор посмотреть, чтоб в этом убедитться. Мне боьше понравилось как он пошутил над Каррагером, когда сказал, что очень боялся, что не поймет его вопроса. Ведь Каррагер - скаузер, а акцент скаузеров труден для восприятия.
Каррагера Томас тонко подколол, да) Мюллер постоянно юморит, это не в новинку уже.
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Ответ dennis1988
Не Камавинга, а Тчуамени. Камавинга потом подошел. Можете повтор посмотреть, чтоб в этом убедитться. Мне боьше понравилось как он пошутил над Каррагером, когда сказал, что очень боялся, что не поймет его вопроса. Ведь Каррагер - скаузер, а акцент скаузеров труден для восприятия.
Одним словом: Чуаменинга)
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Ответ xDe xDe
Каррагера Томас тонко подколол, да) Мюллер постоянно юморит, это не в новинку уже.
Есть канал на ютубе 442oons. Там мультяшные пародии на прошедшие футбольные матчи. Так вот, я до какого-то момента не понимал, почему Мюллера все время там выставляли комиком-стендапером, пока не начал смотреть интервью с ним)
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Ответ JENNINGS
Пепе - 40 лет - самый возрастной автор гола в истории ЛЧ! Понятно, ЦЗ, о тем не менее
Ну ещё бы. Кеплер не человек, а пароход ©
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Ответ dr. cage
Томас лукавит.. В этом возрасте тот же великий Лео Месси снизил к себе требования и поехал в 6-ю лигу мира доигрыаать.. И с трудом там забил 5-6 голов полулубителям в первый свой сезон.. Плюс помогал своей команде бороться за 1/8 ЛЧ. А у Мюллера и сейчас со скамейки по сути топ-стата.. Да и по полуфиналам тусит..
А почему 6 лига? Потому что ты так решил? Или потому что саудовская 5 лига?🤣
Месси в 35 лет стал чемпионом мира, где был лидером своей команды. Гелевые, смиритесь уже с этим и перестаньте писать чушь) Надоели тут ныть😁
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