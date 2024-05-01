«В моем возрасте обычно приходится передвигаться в инвалидном кресле». 34-летний Мюллер после 150-го матча в ЛЧ

Томас Мюллер пошутил о своем возрасте.

Вчера полузащитник «Баварии» провел 150-ю игру в чемпионов – против « » (2:2). Он прокомментировал это достижение в послематчевом интервью.

«Неплохо, для этого нужно хорошо спать и питаться. В моем возрасте обычно приходится передвигаться в инвалидном кресле», – сказал 34-летний футболист в эфире CBS Sports.