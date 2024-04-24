Два пенальти в ворота «Локо» назначил судья Цыганок в игре с «Пари НН» – за фол Ньямси на Кутателадзе и удар ногой Сильянова по лицу Каккоева
«Локомотив» дважды пропустил с пенальти в матче с «Пари НН».
На 32-й минуте перенесенного матча 21-го тура Мир РПЛ судья Сергей Цыганок назначил пенальти в ворота «Локомотива» после того, как Жерзино Ньямси сбил форварда нижегородцев Николоза Кутателадзе в штрафной площади. После проверки эпизода с помощью ВАР на предмет офсайда Николай Калинский открыл счет, реализовав 11-метровый на 36-й минуте.
На 55-й минуте игры в ворота железнодорожников вновь был назначен пенальти – Александр Сильянов попал ногой по лицу Никите Каккоеву и получил желтую карточку за опасную игру. ВАР снова вмещался и пригласил судью к монитору.
Калинский сделал дубль, реализовав 11-метровый. Он перебивал второй удар с точки из-за того, что в штрафную раньше времени вбежали игроки.
Экс-арбитр Игорь Федотов согласился с решениями судейской бригады.
«32-я минута. Правильное решение принимает арбитр и назначает 11-метровый удар, фол по неосторожности. Положения вне игры нет.
54-я минута. Арбитр ошибается, находясь в рекомендованной позиции при открытом моменте и не назначает 11-метровый удар. Правильное вмешательство ВАР в лице Амелина, и арбитр меняет свое решение на правильное», – написал Федотов.
Изображения: кадры из трансляции
Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (2:0, второй тайм).