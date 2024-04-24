Два пенальти в ворота «Локо» назначил судья Цыганок в игре с «Пари НН» – за фол Ньямси на Кутателадзе и удар ногой Сильянова по лицу Каккоева

Теги Локомотив премьер-лига Россия судьи Николай Калинский Игорь Федотов видеоповторы Алексей Амелин Пари НН Сергей Цыганок Никита Каккоев Жерзино Ньямси Николоз Кутателадзе Александр Сильянов Футбол

«Локомотив» дважды пропустил с пенальти в матче с «Пари НН».

На 32-й минуте перенесенного матча 21-го тура Мир РПЛ судья Сергей Цыганок назначил пенальти в ворота «Локомотива» после того, как Жерзино Ньямси сбил форварда нижегородцев Николоза Кутателадзе в штрафной площади. После проверки эпизода с помощью ВАР на предмет офсайда Николай Калинский открыл счет, реализовав 11-метровый на 36-й минуте.

На 55-й минуте игры в ворота железнодорожников вновь был назначен пенальти – Александр Сильянов попал ногой по лицу Никите Каккоеву и получил желтую карточку за опасную игру. ВАР снова вмещался и пригласил судью к монитору.

Калинский сделал дубль, реализовав 11-метровый. Он перебивал второй удар с точки из-за того, что в штрафную раньше времени вбежали игроки.

Экс-арбитр Игорь Федотов согласился с решениями судейской бригады.

«32-я минута. Правильное решение принимает арбитр и назначает 11-метровый удар, фол по неосторожности. Положения вне игры нет.

54-я минута. Арбитр ошибается, находясь в рекомендованной позиции при открытом моменте и не назначает 11-метровый удар. Правильное вмешательство ВАР в лице Амелина, и арбитр меняет свое решение на правильное», – написал Федотов.

Изображения: кадры из трансляции

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (2:0, второй тайм).

4 комментария
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Нижний по игре даже на гол не наиграл.Глупые пенальти привезли.
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Экс арбитру нужно поднатаскать анатомию. Руки от ног плохо отличает.
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Дрезиновые костоломы, в пфл им самое место, а еще лучше расформировать этот никчемный недоклубец навсегда и сделать нормальными цены на электрички...
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