«Зенит» не забил в двух матчах РПЛ подряд впервые с 2020 года

«Зенит» не смог забить в двух матчах подряд.

Команда Сергея Семака сегодня уступила «Динамо» (0:1), а 24 апреля – « » (0:2).

В последний раз « » проводил два матча в Мир без забитых мячей в августе 2020 года. Тогда петербуржцы проиграли « » (0:1) и сыграли вничью с «Локомотивом» (0:0).

В следующем туре действующий чемпион России выступит в гостях у «Факела» – это произойдет 6 мая.