«Зенит» не забил в двух матчах РПЛ подряд впервые с 2020 года

Теги Зенит Рубин Сергей Семак премьер-лига Россия Динамо Москва Футбол

«Зенит» не смог забить в двух матчах подряд.

Команда Сергея Семака сегодня уступила «Динамо» (0:1), а 24 апреля – «Рубину» (0:2).

В последний раз «Зенит» проводил два матча в Мир РПЛ без забитых мячей в августе 2020 года. Тогда петербуржцы проиграли «Динамо» (0:1) и сыграли вничью с «Локомотивом» (0:0).

В следующем туре действующий чемпион России выступит в гостях у «Факела» – это произойдет 6 мая.

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15 комментариев
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Трудно, когда двенадцатого игрока нет
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Не знаю чем Семак занимался с командой на сборах и к чему готовит перед каждым матчем, но игра Зенита весной это позорище полное
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Спасибо Динамо за то что страну порадовало
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Приятно наблюдать за таким зенитом😂
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Все циклы иногда заканчиваются .
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Богданыч сказал, что зениту не хватает скамейки🤣🤣🤣🤣🤣🤣
При том, что купили зимой 4 игрока😂😂😂😂😂
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Веганский футбол.
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Самый кайф в том что в чемпионате реально конкуренция есть , хоть все и говорят что договорняки и тд. Хрень это полная .желаю удачи Краснодару , а Зениту , пора снова вернутся в таблице как при Спартаке Бескова)
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Первый момент у Семака в Зените, где не всё так идеально, как по маслу. Посмотрим, как будет справляться.
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Комментарий удален модератором
Качественная работа Семака
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чемпионский путь
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Ничего удивительного ---- КАССЬЕРРА свой голевой момент не использовал, ТЮКАВИН использовал.Вся загадка.
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У игроков Зенита нет никакой мотивации
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Можно попробовать сыграть без овощного штаба, на самоорганизации. Хуже-то уже не будет. Гыгыгыгыгыгыгыгыгы...
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Ответ Ямальский СБГ
Комментарий удален модератором
Товарищ, ну это было видно. Они пас не могут отдать партнёру, командной игры нет, выигрывали за счёт класса и индивидуального исполнения. Семак нулёвый и безыдейный. Он отрицал навесы на Дзюбу, когда Зенит больше всех подавал… с таким составом он мог бы сделать красивый футбол и пройтись по всем катком, а мы видим ленивых котиков и Семака жалующегося на календарь.
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