«Зенит» не забил в двух матчах РПЛ подряд впервые с 2020 года
«Зенит» не смог забить в двух матчах подряд.
Команда Сергея Семака сегодня уступила «Динамо» (0:1), а 24 апреля – «Рубину» (0:2).
В последний раз «Зенит» проводил два матча в Мир РПЛ без забитых мячей в августе 2020 года. Тогда петербуржцы проиграли «Динамо» (0:1) и сыграли вничью с «Локомотивом» (0:0).
В следующем туре действующий чемпион России выступит в гостях у «Факела» – это произойдет 6 мая.
При том, что купили зимой 4 игрока😂😂😂😂😂