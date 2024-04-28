Зобнин о затяжке времени: «Если бы «Локо» вел в счете, делал бы то же самое. Всем важен результат, тем более в дерби»
Роман Зобнин ответил на критику «Спартака» за затяжку времени.
«Спартак» на своем поле обыграл «Локомотив» со счетом 3:2 в 26-м туре Мир РПЛ. После матча форвард гостей Тимур Сулейманов раскритиковал соперника за затяжку времени.
– Мне тяжело, я после травмы. Открытая игра. Думаю, болельщикам понравилась.
– Сулейманов сказал, что вы тянули время. Что ответите?
– Ничего. Все играют за очки, всем важен результат, тем более в дерби.
«Локомотив», если бы вел в счете, делал бы то же самое, – сказал полузащитник «Спартака» Роман Зобнин.
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