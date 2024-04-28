Зобнин о затяжке времени: «Если бы «Локо» вел в счете, делал бы то же самое. Всем важен результат, тем более в дерби»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия Роман Зобнин Матч ТВ Тимур Сулейманов Футбол

Роман Зобнин ответил на критику «Спартака» за затяжку времени.

«Спартак» на своем поле обыграл «Локомотив» со счетом 3:2 в 26-м туре Мир РПЛ. После матча форвард гостей Тимур Сулейманов раскритиковал соперника за затяжку времени.

– Мне тяжело, я после травмы. Открытая игра. Думаю, болельщикам понравилась.

Сулейманов сказал, что вы тянули время. Что ответите?

– Ничего. Все играют за очки, всем важен результат, тем более в дерби.

«Локомотив», если бы вел в счете, делал бы то же самое, – сказал полузащитник «Спартака» Роман Зобнин.

Галактионов о судействе в матче со «Спартаком»: «Сильянова завалили в первом тайме. Наступ был – такой же момент, как поставили пенальти с «Пари НН» 

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Как бы то ни было Локомотив не выигрывал у Спартака на его стадионе с 2017 года...
+8
-1
+7
Ответ Вячеслав Припузов
Как бы то ни было Локомотив не выигрывал у Спартака на его стадионе с 2017 года...
Зато какой матч тогда выдали. 3-4 было.
+8
-1
+7
Время тянут все когда это необходимо.
+6
0
+6
При отсутствии явного преимущества вполне действенная мера достижения результата. Хотя и не совсем этичная
+1
0
+1
Ответ An Kr
А каа против спартака так визга столько от его болельщиков, а тут вон оно как.🤣
Это так смешно и остроумно, особенно про визги 😑
+1
0
+1
Ответ Только Локо Только Победа
Это еще хинкалыча у Хрюнделей не было. Тот вообще по 5 минут умирает от мучительной боли, а потом играет как нив чем не бывало. А вообще такими вещами только они в чемпионате занимаются так «профессионально» и отвратительно!🤮
Не ной, вы также делали это, даже более профессионально.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий