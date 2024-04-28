Зобнин о затяжке времени: «Если бы «Локо» вел в счете, делал бы то же самое. Всем важен результат, тем более в дерби»

Роман Зобнин ответил на критику «Спартака» за затяжку времени.

«Спартак» на своем поле обыграл «Локомотив» со счетом 3:2 в 26-м туре Мир . После матча форвард гостей раскритиковал соперника за затяжку времени.

– Мне тяжело, я после травмы. Открытая игра. Думаю, болельщикам понравилась.

– Сулейманов сказал, что вы тянули время. Что ответите?

– Ничего. Все играют за очки, всем важен результат, тем более в дерби.

« », если бы вел в счете, делал бы то же самое, – сказал полузащитник « » .

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