Постекоглу о 2:3 с «Арсеналом»: «В 1-м тайме они нанесли 4 удара и забили 3 гола. Это их заслуга, они хороши»

Теги премьер-лига Англия Арсенал судьи Тоттенхэм видеоповторы Эндж Постекоглу Футбол

Эндж Постекоглу высказался после поражения «Тоттенхэма» от «Арсенала».

В 35-м туре АПЛ «шпоры» дома уступили «Арсеналу» (2:3). 

«Когда ты даешь сопернику время и пространство, они могут наказать тебя. В первом тайме они нанесли четыре удара по воротам и забили три гола.

Это заслуга «Арсенала», они хороши. Они внимательны к таким деталям, нельзя давать время сопернику».

О ВАР 

«Игры больше не судят на стадионе, а я больше не праздную голы. Приходится ждать решения судьи до последнего. Жаль, мне это не нравится, но я должен смириться с этим», – сказал главный тренер «Тоттенхэма» Эндж Постекоглу.

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10 комментариев
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Ответ neolol0
Комментарий скрыт
особенное судейство проявлялось чрезвычайно особенно в матче с ливерпулем
+7
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+6
Ответ neolol0
Комментарий скрыт
Хорошо, что у к#ур хоть тренер адекватный.
Хоть кто-то более-менее адекватный есть в клубе. Остальные как Ришарлисон, который врезается в соперника и падает как подстреленная птица
+7
-1
+6
4 удара по воротам - 3 гола, Арсенал, чемпионская реализация.
34 удара по воротам - 0 голов, Ливерпуль, доведение Клоппа до истерики.
Удивительно как Ливерпуль так долго держался в чемпионской гонке с такой реализацией
+5
-2
+3
Ответ neolol0
Комментарий скрыт
С днём святого Тоттерингема вас, поздравляю)
+5
-2
+3
Что-то это не по-венгеровски такая реализация.
+3
-1
+2
Арсенал на классе!
+6
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Что с командой Анге? Играют на 60% от своих возможностей. Все всем довольны?
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