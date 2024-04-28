Постекоглу о 2:3 с «Арсеналом»: «В 1-м тайме они нанесли 4 удара и забили 3 гола. Это их заслуга, они хороши»
Эндж Постекоглу высказался после поражения «Тоттенхэма» от «Арсенала».
В 35-м туре АПЛ «шпоры» дома уступили «Арсеналу» (2:3).
«Когда ты даешь сопернику время и пространство, они могут наказать тебя. В первом тайме они нанесли четыре удара по воротам и забили три гола.
Это заслуга «Арсенала», они хороши. Они внимательны к таким деталям, нельзя давать время сопернику».
О ВАР
«Игры больше не судят на стадионе, а я больше не праздную голы. Приходится ждать решения судьи до последнего. Жаль, мне это не нравится, но я должен смириться с этим», – сказал главный тренер «Тоттенхэма» Эндж Постекоглу.
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Хоть кто-то более-менее адекватный есть в клубе. Остальные как Ришарлисон, который врезается в соперника и падает как подстреленная птица
34 удара по воротам - 0 голов, Ливерпуль, доведение Клоппа до истерики.
Удивительно как Ливерпуль так долго держался в чемпионской гонке с такой реализацией