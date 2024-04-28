Постекоглу о 2:3 с «Арсеналом»: «В 1-м тайме они нанесли 4 удара и забили 3 гола. Это их заслуга, они хороши»

Эндж Постекоглу высказался после поражения «Тоттенхэма» от «Арсенала».

В 35-м туре «шпоры» дома уступили «Арсеналу» (2:3).

«Когда ты даешь сопернику время и пространство, они могут наказать тебя. В первом тайме они нанесли четыре удара по воротам и забили три гола.

Это заслуга « », они хороши. Они внимательны к таким деталям, нельзя давать время сопернику».

О ВАР

«Игры больше не судят на стадионе, а я больше не праздную голы. Приходится ждать решения судьи до последнего. Жаль, мне это не нравится, но я должен смириться с этим», – сказал главный тренер « » .

Артета о концовке с «Тоттенхэмом»: «Арсеналу» оставалось молиться и обороняться. Соперник бросил вперед все силы»