Пикфорд о сохранении прописки в АПЛ: «Я критичен к себе, но сегодня сделал несколько решающих сэйвов. На «Эвертон» оказывалось давление последние 2 года, а в этом еще и снятие очков, но ребята старались»

Теги Эвертон премьер-лига Англия Брентфорд Джордан Пикфорд Айвен Тоуни Футбол

Джордан Пикфорд дал комментарий после победы над «Брентфордом».

«Эвертон» дома обыграл «Брентфорд» (1:0) в 35-м туре и сохранил прописку в Премьер-лиге.

«Отлично. Хорошая серия после «Челси». Осталось три игры, и можно наслаждаться.

Последние два года на нас оказывалось сильное давление, а в этом году еще и снятие очков, но ребята очень старались.

Идеальная неделя. Три победы, три сухих матча. Я критичен к себе, но сегодня я сделал несколько решающих сейвов. Особенно в моменте с Тоуни», – сказал вратарь «Эвертона» Джордан Пикфорд.

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1 комментарий
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Эвертон конечно должен быть благодарен Пикфорду. Но глобально, сезон для клуба-одно большое унижение.
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