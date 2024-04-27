Владимир Слишкович: «Уважаю и люблю Россию, балканцы очень похожи на русских. Веду себя здесь как гость»
Босниец Владимир Слишкович рассказал о своем отношении к России.
«Балканцы очень похожи на русских. Мы – славянские народы, у нас есть что-то общее. Уважаю Россию и люблю эту страну. Всегда думаю, что в России я гость, иностранный человек. И веду себя в России как гость.
Я уважаю и россиян, и российский футбол. Счастлив, что работаю здесь. Главные черты русских – доброта и честность», – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Спартака».