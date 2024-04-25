Хамулич выбыл до конца сезона из-за травмы. У форварда 25 минут за «Локо» в сезоне

Теги Локомотив премьер-лига Россия травмы Михаил Галактионов Матч ТВ Здоровье Саид Хамулич Футбол

Саид Хамулич выбыл до конца сезона из-за травмы.

Об этом сообщил главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов.

По информации «Матч ТВ», нападающий, арендованный «Локомотивом» у «Тулузы» в январе, получил травму на одной из тренировок.

«Хамулич выбыл до конца сезона. Дальше будем смотреть и принимать решение по нему», – сказал Галактионов.

В весенней части сезона Хамулич провел один матч за «Локомотив», отыграв 25 минут с учетом компенсированного времени в игре с «Краснодаром» 31 марта. Его подробная статистика – здесь.

19 комментариев
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Провел одну игру за клуб и стал легендой наравне с Портнягиным и Хенти!
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Закончил не начиная!
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50к евро в пустую, чел один раз вышел ничего не показал, мог бы сразу после матча и уехать
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У локо талант топ форвардов находить
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Хамулич оказался хромулич
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Потеря потерь
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Изначально был бесперспективным неликвидом. Такое ощущение, что есть какая-то неофициальная квота по набору такого неликвида из европки непонятно для чего. И её надо выбирать такими персонажами.
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Этот переход явно носил неспортивный характер.
Не играющий и не забивающий ноунейм, но преподносился как навязывание здоровой конкуренции на позиции центрофорварда.
Центральный защитник-людоед тоже сомнительный персонаж.
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Ответ Roman
Провел одну игру за клуб и стал легендой наравне с Портнягиным и Хенти!
И Шкулетич
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Ответ cruyff14@bk.ru
Ему не дали шанса!!
шанса не дали???? если он дерева значит и речи не может быть посмотрите на Дзюбу такой же баран как и хамулич
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В Челси таких Хамуличей полно!
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Статистика этого нападающего для нашего чемпа как раз.
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Гениальная сделка. Даже при немцах такой откровенный хлам не брали
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Ответ cruyff14@bk.ru
Ему не дали шанса!!
Парень так на сборах себя показал, что ему и в Казанке шанса бы не дали
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Ответ Андрей Серьёзнов
50к евро в пустую, чел один раз вышел ничего не показал, мог бы сразу после матча и уехать
я бы на его месте отказался бы от ЗП
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Ответ Фан Рубина
Изначально был бесперспективным неликвидом. Такое ощущение, что есть какая-то неофициальная квота по набору такого неликвида из европки непонятно для чего. И её надо выбирать такими персонажами.
главное что из европы
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