Хамулич выбыл до конца сезона из-за травмы. У форварда 25 минут за «Локо» в сезоне
Саид Хамулич выбыл до конца сезона из-за травмы.
Об этом сообщил главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов.
По информации «Матч ТВ», нападающий, арендованный «Локомотивом» у «Тулузы» в январе, получил травму на одной из тренировок.
«Хамулич выбыл до конца сезона. Дальше будем смотреть и принимать решение по нему», – сказал Галактионов.
В весенней части сезона Хамулич провел один матч за «Локомотив», отыграв 25 минут с учетом компенсированного времени в игре с «Краснодаром» 31 марта. Его подробная статистика – здесь.
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