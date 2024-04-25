Хамулич выбыл до конца сезона из-за травмы. У форварда 25 минут за «Локо» в сезоне

Саид Хамулич выбыл до конца сезона из-за травмы.

Об этом сообщил главный тренер железнодорожников .

По информации « », нападающий, арендованный « » у «Тулузы» в январе, получил травму на одной из тренировок.

« выбыл до конца сезона. Дальше будем смотреть и принимать решение по нему», – сказал Галактионов.

В весенней части сезона Хамулич провел один матч за «Локомотив», отыграв 25 минут с учетом компенсированного времени в игре с «Краснодаром» 31 марта. Его подробная статистика – здесь.