«ПСЖ» в 12-й раз выиграл Лигу 1 – это рекорд среди французских клубов

«ПСЖ» в 12-й раз стал чемпионом Франции, это рекорд Лиги 1.

Ранее парижский клуб завоевывал титул в 1986, 1994, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2022 и 2023 годах.

Это рекорд среди всех французских клубов, « » и « » брали 10 и 9 чемпионских титулов соответственно.