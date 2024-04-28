«ПСЖ» в 12-й раз выиграл Лигу 1 – это рекорд среди французских клубов
«ПСЖ» в 12-й раз стал чемпионом Франции, это рекорд Лиги 1.
Ранее парижский клуб завоевывал титул в 1986, 1994, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2022 и 2023 годах.
Это рекорд среди всех французских клубов, «Сент-Этьен» и «Марсель» брали 10 и 9 чемпионских титулов соответственно.
P.S
Почти все титулы чемпионов ПСЖ брал в современной истории с Килианом в составе, а это пять чемпионств, или чуть меньше половины от общего их количества.