«ПСЖ» в 12-й раз выиграл Лигу 1 – это рекорд среди французских клубов

Теги Марсель ПСЖ Сент-Этьен лига 1 Франция рекорды Луис Энрике Футбол

«ПСЖ» в 12-й раз стал чемпионом Франции, это рекорд Лиги 1.

Ранее парижский клуб завоевывал титул в 1986, 1994, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2022 и 2023 годах.

Это рекорд среди всех французских клубов, «Сент-Этьен» и «Марсель» брали 10 и 9 чемпионских титулов соответственно.

1 комментарий
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Вот когда ПСЖ выиграет что-то без Мбаппе - тогда и поговорим про достижения.

P.S

Почти все титулы чемпионов ПСЖ брал в современной истории с Килианом в составе, а это пять чемпионств, или чуть меньше половины от общего их количества.
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