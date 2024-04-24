Агент Адама Траоре из «Халла»: «Общаемся с ЦСКА и еще несколькими российскими клубами. Вероятность перехода – 85%»
Агент Адама Траоре оценил вероятность перехода хавбека «Халл Сити» в Мир РПЛ.
«Мы общаемся с ЦСКА и еще несколькими российскими клубами о возможном трансфере Адама Траоре в РПЛ. Сказал бы, что летом он с вероятностью 85% окажется в России.
Клуб, который проявляет наибольший интерес, попросил не раскрывать информацию, поэтому это пока секрет», — сказал Секу Траоре.
30 июня 28-летний игрок сборной Мали может стать свободным агентом. Его статистика – здесь.