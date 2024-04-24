Агент Адама Траоре из «Халла»: «Общаемся с ЦСКА и еще несколькими российскими клубами. Вероятность перехода – 85%»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия премьер-лига Англия Халл Адама Траоре III Футбол

Агент Адама Траоре оценил вероятность перехода хавбека «Халл Сити» в Мир РПЛ.

«Мы общаемся с ЦСКА и еще несколькими российскими клубами о возможном трансфере Адама Траоре в РПЛ. Сказал бы, что летом он с вероятностью 85% окажется в России. 

Клуб, который проявляет наибольший интерес, попросил не раскрывать информацию, поэтому это пока секрет», — сказал Секу Траоре.

30 июня 28-летний игрок сборной Мали может стать свободным агентом. Его статистика – здесь.

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2 комментария
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Зачем он ЦСКА? Нигде не заиграл, от статистики хочется плакать.
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13 голов за карьеру? Да это же то, что нужно!😂
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