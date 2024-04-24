«Арсенал» обыграл дома «Челси», «Ливерпуль», «Сити» и «МЮ» в одном сезоне АПЛ вторым после «Блэкберна». «Роверс» в 1994-м стали 2-ми

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«Арсенал» обыграл дома «Челси», «Ливерпуль», «Сити» и «МЮ» в одном сезоне АПЛ.

Ранее в истории Премьер-лиги это удалось лишь «Блэкберну» – в сезоне-1993/94, когда «Роверс» финишировали вторыми.

Во вторник «канониры» разгромили на «Эмирейтс» «Челси» (5:0). Ранее в сезоне АПЛ «Арсенал» на своем поле взял верх над «Ливерпулем» (3:1), «Ман Сити» (1:0) и «МЮ» (3:1).

После 34 матчей лондонцы лидируют в таблице с 77 очками, опережая идущий вторым «Ливерпуль» на 3 балла, при этом у мерсисайдцев на игру меньше.

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