«Арсенал» обыграл дома «Челси», «Ливерпуль», «Сити» и «МЮ» в одном сезоне АПЛ вторым после «Блэкберна». «Роверс» в 1994-м стали 2-ми

«Арсенал» обыграл дома «Челси», «Ливерпуль», «Сити» и «МЮ» в одном сезоне АПЛ.

Ранее в истории Премьер-лиги это удалось лишь « » – в сезоне-1993/94, когда «Роверс» финишировали вторыми.

Во вторник «канониры» разгромили на « » « » (5:0). Ранее в сезоне «Арсенал» на своем поле взял верх над « » (3:1), «Ман Сити» (1:0) и «МЮ» (3:1).

После 34 матчей лондонцы лидируют в таблице с 77 очками, опережая идущий вторым «Ливерпуль» на 3 балла, при этом у мерсисайдцев на игру меньше.