Аллегри про «Ювентус»: «Критика будет всегда, но мы сами виноваты. После великолепной первой части сезона люди подумали, что мы сможем побороться с «Интером»

Теги Интер Лацио Ювентус серия А Италия Кубок Италии Массимилиано Аллегри Футбол

Массимилиано Аллегри прокомментировал проход «Ювентуса» в финал Кубка Италии.

«Ювентус» проиграл «Лацио» (1:2) в ответном матче 1/2 финала Кубка, но вышел в финал турнира по результату двух игр – 3:2.

«В этом матче нам потребовалось потерпеть, но мы понимали, что так и будет, особенно после того, как мы пропустили гол со стандартного положения. Мы провели хороший второй тайм.

Выйти в финал никогда не бывает легко. За последние три года мы проведем два финала Кубка Италии. Теперь мы должны сконцентрироваться на Серии А, поскольку мы еще не вышли в Лигу чемпионов.

Мы прекрасно понимали, что если завершим выступление в Кубке Италии, это окажет негативное влияние на нашу психологию перед предстоящей игрой с «Миланом». Не будем ходить вокруг да около: давление в «Ювентусе» огромно, и это было испытанием для ребят.

Несмотря на то, что «Лацио» играл очень хорошо, по итогам двух матчей, думаю, что мы заслужили выход в финал.

Критика всегда будет в адрес «Ювентуса», но мы сами виноваты в том, что первая половина сезона была проведена великолепно, чего никто не ожидал.

В тот момент люди подумали, что мы сможем побороться с «Интером», но я беспокоился, что у нас могут возникнуть трудности во второй половине сезона», – сказал главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

5 комментариев
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Иди на!!!!
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А что нереального побороться с Интером ? Как будто он условную Парму тренирует, каждые его вью после матча 🤮🤮🤮
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Аллегри, не передергивай, ты виноват не в первой половине сезона, а во второй. Проблем даже не в поражениях как таковых, а в абсолютном безволии команды
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А он хорош :)
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Никто об этом не думал, мистер Аллегри. Пора менять вас, к сожалению. Сейчас мечта это Конте.
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