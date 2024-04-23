Матч между алжирским «УСМ Алжир» и марокканским «Берканом» не состоялся из-за формы гостей, на которой изображена Западная Сахара на карте Марокко. Власти Алжира конфисковали футболки в аэропорту

Матч Кубка конфедерации КАФ отменен из-за политического рисунка на форме команды.

В воскресенье алжирский клуб «УСМ Алжир» должен был принимать марокканский «Беркан» в первом полуфинале Кубка конфедерации КАФ, но матч был отменен из-за политического спора, вызванного деталью на майке гостей.

На футболке «Беркана» территория Западной Сахары была изображена на карте Марокко. Примерно 80% данной территории контролируется марокканцами, но в то же время на нее претендуют сахарские сторонники независимости из Фронта ПОЛИСАРИО, политико-революционного движения, выступающего за автономию территории Западной Сахары. Алжир считает территорию независимой и поддерживает Фронт ПОЛИСАРИО. Этот вопрос привел к разрыву дипломатических отношений между Алжиром и Марокко в 2021 году.

В пятницу по прибытии в алжирский аэропорт марокканская команда была задержана алжирскими властями на несколько часов, а футболки, по сообщениям L’Equipe, были конфискованы. Африканская конфедерация футбола (КАФ) разрешила марокканской команде играть в своей форме, но алжирские власти все равно конфисковали ее.

Президент Алжирской федерации футбола Вафи Сади заявил, что марокканской команде будут предоставлены «высококачественные футболки» без карты, вызвавшей споры. «Беркан» отказались играть в других майках.

«Никаких дискуссий по этому вопросу не будет. Не будет ни одной игры без футболок с полной картой королевства Марокко», – заявил президент клуба Хаким Бенабделла.

В понедельник клуб опубликовал в социальных сетях фотографию карты, о которой идет речь, с сообщением: «Спасибо марокканскому народу, от дорогого Танжера до дорогой Агуэры, за их солидарность с нашей командой».

Матч был отменен незадолго до начала, алжирские футболисты вышли на поле одни. Команда соперника не явилась на стадион, в том числе на игре не появились и судьи.

Вафи Сади заявил, что намерен обратиться в «международный спортивный трибунал», и добавил, что позиция федерации «ясна» и что она «не отступит и готова ко всему». Клуб также заявил, что «подвергся кампании блокады», и выразил сожаление в связи с «отказом команды соперника выйти на поле для проведения матча».

Учитывая возникшие разногласия и тот факт, что «Беркан» не играл, потому что у них не было футболок, КАФ выпустила заявление, в котором говорится, что «вопрос будет передан в компетентные органы».