Прогноз на матч Бохум – Хоффенхайм в рамках 31 тура Бундеслиги сезона 2023/2024

Место проведения: Стадион Бохума, Бохум

Дата: 26 апреля 2024 года

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В предстоящем туре Бундеслиги Бохум принимает Хоффенхайм в критически важном матче для обеих команд. Бохум борется за выживание, в то время как Хоффенхайм стремится улучшить свои позиции в середине таблицы.

Анализ текущей формы команд:

Бохум занимает 16-е место, балансируя на грани зоны вылета. Команда не выигрывала в последних восьми матчах, что свидетельствует о серьезных трудностях как в атаке, так и в обороне. В последних пяти матчах Бохум забил всего 4 гола и пропустил 8, что подчеркивает их уязвимость.

Хоффенхайм находится на 9-м месте с 39 очками. Команда тоже испытывает проблемы в обороне, пропустив 13 мячей в последних пяти матчах, но при этом забив 9 голов. Это говорит о высокой результативности команды, но также и о ненадежности в оборонительных действиях.

Статистика и история встреч: История последних встреч показывает, что Бохум умеет забивать против Хоффенхайма, одержав три победы в последних трех домашних матчах. Однако текущая форма указывает на возможные трудности для хозяев.

Прогноз на тотал по забитым голам: Учитывая оборонительные проблемы обеих команд и способность Хоффенхайма забивать в последнее время, можно ожидать результативной игры. Обе команды проявляют активность в атаке при недостаточно уверенной игре в защите.

Ожидаемый исход: Тотал больше 2.5 гола

Коэффициенты на матч « Бохум» – «Хоффенхайм» от букмекерской конторы Fonbet:

ТБ2,5 — 1,50;

«Обе забьют – да» – 1,53;

П2 – 3,00.

Бохум, несмотря на домашнее преимущество, испытывает трудности в защите, что может дать Хоффенхайму шанс на успех. Однако оборонительные недостатки гостей также могут позволить Бохуму найти свой путь к воротам. Предполагается, что игра будет открытой и с обилием моментов у обеих ворот.

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