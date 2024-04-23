26 апреля в Москве пройдет футбольная викторина от «Квиз Плюс»

«Квиз Плюс» – самая масштабная футбольная викторина, участие в которой принимают несколько сотен человек, в том числе звезды спорта, комментаторы, блогеры, футболисты клубов РПЛ.

Квиз пройдет в Москве, 26 апреля, на Большой спортивной арене по адресу: Лужники, 24, стр. 1. Старт квиза – в 19:30.

На викторину можно собрать команду от 1 до 12 человек. В программе: разнообразные футбольные (и хоккейные) раунды и вопросы, атмосфера стадиона с песнями и веселыми конкурсами, призы победителям.

Часть средств с продажи билетов пойдут в благотворительный фонд вратаря Артёма Реброва «Своими глазами».

Все подробности – в телеграм-канале квиза.

Записаться на игру можно по ссылке.



