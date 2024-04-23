Грабители пытались проникнуть в дом Языджи, выбив дверь молотком, их задержала полиция. Дом игрока «Лилля» грабили уже дважды – угоняли машину, украли элитные часы и одежду

Теги ЦСКА Лилль премьер-лига Россия лига 1 Франция происшествия Юсуф Языджи Лига конференций УЕФА Футбол

Юсуфа Языджи снова пытались ограбить во Франции.

В понедельник несколько человек попытались проникнуть в дом полузащитника «Лилля». Игрок находился внутри, когда услышал звуки ударов молотка по входной двери.

Дверь была хорошо заперта, поэтому бандиты попытались ее открыть с помощью молотка, но так и не смогли этого сделать. Игрок сразу же сообщил в полицию, которая прибыла на место и арестовала грабителей.

Это уже третий случай для Языджи, когда ему приходится подавать жалобу на грабителей, с момента перехода во французский клуб в августе 2019 года. Первый раз это произошло в 2020 году, когда он находился в Италии, где ему делали операцию на крестообразных связках. Преступники пришли к нему домой и угнали автомобиль. Второй инцидент случился 14 декабря 2023 года, когда, вернувшись после матча с «Клаксвиком» в Лиге конференций, Юсуф обнаружил, что его дом был ограблен. В тот раз были украдены элитные часы, одежда и изделия из кожи.

По словам источника, близкого к игроку, «он был в шоке», поскольку готовится к поездке в Монако со своим клубом в среду.

На своей странице в инстаграме экс-игрок ЦСКА выложил фото в полицейском участке, на котором выразил свое раздражение словами: «Снова, и снова, и снова». 

Фото: инстаграм Юсуфа Языджи

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5 комментариев
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Подобного рода случаи не редкость, самое главное ему щас отойти от этого и побыстрее начать думать о футболе и тренировках
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там футблситов ограбить так за кофе выйти.
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Судя по фото, его какие-то женщины грабили..
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