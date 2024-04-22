Гурцкая о тренере для «Спартака»: «Из тех, кого знаем, – Николич, Ивич и Карпин. При Черчесове любое поражение по негативу будет в пять раз больше. Но я бы вез тренера из Италии»

Теги Спартак Ростов Станислав Черчесов премьер-лига Россия Валерий Карпин Владимир Ивич Марко Николич Тимур Гурцкая Это футбол, брат! Футбол

Тимур Гурцкая перечислил, кто мог бы возглавить «Спартак».

– Кого нужно назначить главным тренером «Спартака»?

– Западный рынок очень большой, и там можно много кого найти. Если мы сужаем рынок до тех, кого мы знаем, то есть три кандидата: Николич, Ивич и Карпин.

Черчесова вы не рассматриваете?

– Я его рассматриваю, я просто понимаю, какую тяжелую работу надо будет провести пиар-службе «Спартака», чтобы переобуть болельщиков, которые будут настроены против него. Любое поражение «Спартака» при Черчесове по негативу будет в пять раз больше.

Под такой ненавистью болельщиков Черчесову будет тяжело.

– Почему ненавистью?

– Болельщики не очень его ждут.

– Надо ли ориентироваться на общественное мнение при выборе тренера?

– Не надо. Я говорю, кого предложил бы.

Я вез бы тренера из Италии. Итальянцам легко адаптироваться в России, они очень эмоциональны. В России эмоциональные тренеры очень часто компенсируют нехватку какого-то тактического знания, – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» футбольный агент.

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13 комментариев
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Про Черчесова он все верно сказал. Зы. Не надо спартачам суетиться. Надо посмотреть в деле босняка. Пока плоды его трудов смотрятся крайне позитивно.
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И тут своего Николича всунул, максимум Оренбург какой-нибудь возглавит
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Ответ Kit244098
Про Черчесова он все верно сказал. Зы. Не надо спартачам суетиться. Надо посмотреть в деле босняка. Пока плоды его трудов смотрятся крайне позитивно.
Ивич как по мне за два сезона , спокойно докатит Спартак до чемпионства . Тем более Спартак в каждое окно тратит по 10 млн , если трансферы будут согласовываться с Ивичем шансов станет еще больше.
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нафига нам опять тактически безграмоьный тренер?
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Аллегри, Пиоли? Сари отказал
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дело не в паспорте, а умении...руководству очень разумно нужно подходить к выбору...
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Рациональный и логичный взгляд
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Карпина вчера вычеркнули 5-1, Юрана -4-1, а двух югов нынешний юг - И.О. Черчесова в Локо или Динамо.
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Николчиа в Спартак?Ну нафиг
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Ответ Benjamin
И тут своего Николича всунул, максимум Оренбург какой-нибудь возглавит
Николич и Ивич похожи но я бы поставил на Ивича , он все же был успешнее в России.
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Ответ Benjamin
И тут своего Николича всунул, максимум Оренбург какой-нибудь возглавит
Ивич тоже его
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Ответ Атакующий Юран
Аллегри, Пиоли? Сари отказал
Конте.

Преемник Тедеско.
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Ответ </c/>
дело не в паспорте, а умении...руководству очень разумно нужно подходить к выбору...
Ивич идеально.
Карпин рулетка, прессинг может заработать так и нет.
Черчесов - 90% ничего не выйдет, нулевая позиционка ,и Спартаку нужна энергия и заряд которой в командах Черчесова...
Тренер АЗ - 99,9% что это второй Абаскаль , в первом сезоне хороший футбол с редкими провалами , второй уже еле еле.
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