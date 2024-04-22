Гурцкая о тренере для «Спартака»: «Из тех, кого знаем, – Николич, Ивич и Карпин. При Черчесове любое поражение по негативу будет в пять раз больше. Но я бы вез тренера из Италии»
Тимур Гурцкая перечислил, кто мог бы возглавить «Спартак».
– Кого нужно назначить главным тренером «Спартака»?
– Западный рынок очень большой, и там можно много кого найти. Если мы сужаем рынок до тех, кого мы знаем, то есть три кандидата: Николич, Ивич и Карпин.
– Черчесова вы не рассматриваете?
– Я его рассматриваю, я просто понимаю, какую тяжелую работу надо будет провести пиар-службе «Спартака», чтобы переобуть болельщиков, которые будут настроены против него. Любое поражение «Спартака» при Черчесове по негативу будет в пять раз больше.
Под такой ненавистью болельщиков Черчесову будет тяжело.
– Почему ненавистью?
– Болельщики не очень его ждут.
– Надо ли ориентироваться на общественное мнение при выборе тренера?
– Не надо. Я говорю, кого предложил бы.
Я вез бы тренера из Италии. Итальянцам легко адаптироваться в России, они очень эмоциональны. В России эмоциональные тренеры очень часто компенсируют нехватку какого-то тактического знания, – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» футбольный агент.
Преемник Тедеско.
Карпин рулетка, прессинг может заработать так и нет.
Черчесов - 90% ничего не выйдет, нулевая позиционка ,и Спартаку нужна энергия и заряд которой в командах Черчесова...
Тренер АЗ - 99,9% что это второй Абаскаль , в первом сезоне хороший футбол с редкими провалами , второй уже еле еле.