Гурцкая о тренере для «Спартака»: «Из тех, кого знаем, – Николич, Ивич и Карпин. При Черчесове любое поражение по негативу будет в пять раз больше. Но я бы вез тренера из Италии»

Тимур Гурцкая перечислил, кто мог бы возглавить «Спартак».

– Кого нужно назначить главным тренером «Спартака»?

– Западный рынок очень большой, и там можно много кого найти. Если мы сужаем рынок до тех, кого мы знаем, то есть три кандидата: , и .

– вы не рассматриваете?

– Я его рассматриваю, я просто понимаю, какую тяжелую работу надо будет провести пиар-службе « », чтобы переобуть болельщиков, которые будут настроены против него. Любое поражение «Спартака» при Черчесове по негативу будет в пять раз больше.

Под такой ненавистью болельщиков Черчесову будет тяжело.

– Почему ненавистью?

– Болельщики не очень его ждут.

– Надо ли ориентироваться на общественное мнение при выборе тренера?

– Не надо. Я говорю, кого предложил бы.

Я вез бы тренера из Италии. Итальянцам легко адаптироваться в России, они очень эмоциональны. В России эмоциональные тренеры очень часто компенсируют нехватку какого-то тактического знания, – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» футбольный агент.