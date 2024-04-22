Тимур Гурцкая: «В шорт-листе «Спартака» нет Юрана, я уверен. #####, ну как это комментировать?»

Тимур Гурцкая считает, что Сергей Юран не получит работу в «Спартаке».

– ##### (блин), ну как я могу это комментировать? Какой Юран и какой « »? Что вы хотите, чтобы Сергей Николаевич на меня обиделся? Он хороший тренер...

Я не верю. Мое мнение – я не знаю, я не был на проводе: я уверен, в шорт-листе «Спартака» нет .

– Если бы вы были в «Спартаке», вы бы его не рассматривали?

– Нет, – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» футбольный агент.