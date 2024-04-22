Тимур Гурцкая: «В шорт-листе «Спартака» нет Юрана, я уверен. #####, ну как это комментировать?»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сергей Юран Пари НН брань Тимур Гурцкая Это футбол, брат! Футбол

Тимур Гурцкая считает, что Сергей Юран не получит работу в «Спартаке».

– ##### (блин), ну как я могу это комментировать? Какой Юран и какой «Спартак»? Что вы хотите, чтобы Сергей Николаевич на меня обиделся? Он хороший тренер...

Я не верю. Мое мнение – я не знаю, я не был на проводе: я уверен, в шорт-листе «Спартака» нет Сергея Юрана.

– Если бы вы были в «Спартаке», вы бы его не рассматривали?

– Нет, – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» футбольный агент.

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15 комментариев
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Гурцкая: я не вижу Юрана в Спартаке!
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Человек говорит на мате. Какой Спартак?!
Тагил!
Юрана можно звать, когда Промес вернётся. Пазл сойдётся
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Юран обогащяет уран.
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Кто такая эта Гурцкая?
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точно))там сплошь Клоппы и Тухели,но придет ноунейм из Италии или сосед Абаскаля 🤗
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в шорт-листе должны быть тренеры с определёнными навыками и опытом...посмотрим, что нам приготовило руководство...
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В Спартаке только освободились от проблемы с Абаскалем. Другой проблемы не надо.
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Юран бы идеально зашел в тренерских цех РПЛ конца 00-х - начала 10-х, чтобы разбавлять интервью наевшегося Ильи Казакова в рубрике Футбол России или спорить с Юрием Красножаном, кто все-таки сдал матч.
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Апломба много, а за душой, как у тренера, ничего.
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Ответ Ебздрогыч
Гурцкая: я не вижу Юрана в Спартаке!
А почему Юран вообще должен быть в Спартаке. Он входит в топ-3 тренеров РПЛ? Нет конечно.
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Ответ petgusev917@gmail.com
Кто такая эта Гурцкая?
Дианку то не знаешь?
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Ответ Green grass
Дианку то не знаешь?
Почему Дианка, там ведь Тимур написано?
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Ответ Razrubsis
Почему Дианка, там ведь Тимур написано?
Ну он про дианку спросил
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Ответ Green grass
Дианку то не знаешь?
Ааааа,понял.Тоже в футболе она разбирается,и матом ругается???
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