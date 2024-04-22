Тимур Гурцкая: «В шорт-листе «Спартака» нет Юрана, я уверен. #####, ну как это комментировать?»
Тимур Гурцкая считает, что Сергей Юран не получит работу в «Спартаке».
– ##### (блин), ну как я могу это комментировать? Какой Юран и какой «Спартак»? Что вы хотите, чтобы Сергей Николаевич на меня обиделся? Он хороший тренер...
Я не верю. Мое мнение – я не знаю, я не был на проводе: я уверен, в шорт-листе «Спартака» нет Сергея Юрана.
– Если бы вы были в «Спартаке», вы бы его не рассматривали?
– Нет, – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» футбольный агент.
Тагил!
Юрана можно звать, когда Промес вернётся. Пазл сойдётся