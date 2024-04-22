Аль-Хилаль – Аль-Айн где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Лига чемпионов АФК 23 апреля

Теги Лига чемпионов Азии Аль-Хилаль Аль-Айн Футбол

Во вторник, 23 апреля, сыграют Аль-Хилаль и Аль-Айн в рамках Лиги Чемпионов АФК.

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Во сколько играют Аль-Хилаль – Аль-Айн

  • Начало матча запланировано на 21:00 по московскому времени.

Аль-Хилаль: все новости

Аль-Айн: все новости

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Последние матчи Аль-Айн

Прогноз на матч Аль-Хилаль – Аль-Айн

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