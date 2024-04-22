Аль-Хилаль – Аль-Айн где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Лига чемпионов АФК 23 апреля
Во вторник, 23 апреля, сыграют Аль-Хилаль и Аль-Айн в рамках Лиги Чемпионов АФК.
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- Игра пройдет на стадионе «Kingdom Arena».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал «Старт».
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Аль-Хилаль – Аль-Айн
- Начало матча запланировано на 21:00 по московскому времени.
Лига чемпионов АФК: все новости
Последние матчи Аль-Хилаль
- Аль-Айн – Аль-Хилаль : 4 – 2
- Аль-Халидж – Аль-Хилаль : 1 – 4
- Аль-Хилаль – Аль-Охдуд : 3 – 0
- Аль-Шабаб Эр-Рияд – Аль-Хилаль : 3 – 4
- Аль-Хилаль – Дамак : 2 – 1
Последние матчи Аль-Айн
- Аль-Айн – Аль-Васль : 0 – 0
- Аль-Айн – Аль-Хилаль : 4 – 2
- Эмирейтс – Аль-Айн : 0 – 0
- Аль-Айн – Аль-Джазира : 2 – 2
- Аль-Айн – Аль-Наср Дубай : 1 – 3
Прогноз на матч Аль-Хилаль – Аль-Айн