Игра «Мэйчжоу Хакка» – «Шанхай Порт» перенесена из-за сильных дождей

Теги происшествия высшая лига Китай Шанхай Шеньхуа Шанхай Порт Мэйчжоу Хакка Футбол

Матч «Мэйчжоу Хакка» и «Шанхай Порт» перенесен из-за непогоды в Китае.

Из-за сильных дождей в провинции Гуандун и опасности подтопления местный МЧС запретил проводить матч между командами «Мэйчжоу Хакка» и «Шанхай Порт».

Уезд Ухуа, где проходят домашние матчи «Мэйчжоу Хакка», является местом рождения известного китайского футболиста начала ХХ века Ли Хуйтана и называется «поселком, известным футбольной культурой и традициями».

Игра будет перенесена. О времени проведения матча будет объявлено дополнительно.

Sports покажет бесплатно дерби «Шанхай Порт» – «Шанхай Шеньхуа» 27 апреля, начало матча – 14:35 по московскому времени.

У «Шанхая» Слуцкого 7 побед и ничья в 8 матчах, общий счет – 17:3

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