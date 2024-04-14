Габулов раскритиковал руководство «Динамо»: «Из года в год результатов нет. С таким бюджетом, отношением, любовью болельщиков – есть все для побед. Можно сделать чемпионскую команду»

Теги Владимир Габулов премьер-лига Россия Динамо Москва Матч ТВ Желько Бувач Марцел Личка Павел Пивоваров Футбол

Владимир Габулов раскритиковал спортивного и генерального директоров «Динамо».

«Динамо» на выезде уступило «Уралу» (1:2) в матче 24‑го тура Мир РПЛ. Команда Марцела Лички потерпела третье поражение подряд в чемпионате.

Бывший вратарь «Динамо» Владимир Габулов раскритиковал руководство бело-голубых в лице спортивного директора Желько Бувача и генерального директора Павла Пивоварова.

– Самая главная проблема – в спортивном директоре. Он полностью определяет спортивную политику клуба, трансферную, отвечает за подбор игроков и тренерского штаба. Я не говорю, что он делает это плохо, некачественно, я говорю о том, что работа не приносит результата. Уже какую весну «Динамо» настигает спад и клуб не может качественно провести финиш чемпионата, чтобы достичь хорошего результата.

Предпосылок для этого всегда много, но чего‑то не хватает. За отсутствие результата который год должны отвечать не футболисты, не тренер, а руководители: генеральный директор и спортивный директор. Вот в этом проблема. Не знаю сейчас тонкостей, но все ошибки складываются и выдаются в совокупности. Любые проблемы руководство должно решать, предвосхищая их, действовать на опережение еще до того, как они вылезут.

Все указывает на то, что были допущены ошибки при селекции игроков, возможно, тренерского штаба, хотя тренерский штаб работает неплохо. Они это показали в осенней части чемпионата. Если смотреть со стороны, остается только сожалеть, если ты сопереживаешь «Динамо». Если анализировать системно, вывод один: если имеется все для побед, уровень чемпионата упал, почему этого не происходит в очередной раз?

Я правильно вас понял, что проблема «Динамо» – Бувач?

– Единой проблемы нет. Спортивный директор и генеральный директор отвечают за реализацию стратегии, из года в год результатов нет. Если их анализировать, регулярно весной в «Динамо» спад, клуб довольствуется малым: финалом Кубка и бронзовыми медалями. С таким бюджетом, отношением, любовью болельщиков – есть все для побед, все составляющие.

Можно сделать команду, которая может стать чемпионской. Повторюсь, если из года в год происходит такое, ответственны спортивный директор и гендиректор. А уже потом футболисты и тренерский штаб, – сказал Габулов.

«Динамо» с 38 очками располагается на третьей строчке в таблице РПЛ.

Материалы по теме

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Странно это слышать от Габулова. Димамо с Габуловым в составе просто купалось в деньгах и ничего не выиграли.
+10
0
+10
Это он на себя что-ли намекает, чтобы его клубом руководить взяли вместо Бувача и Пивоварова?
+2
-1
+1
Да плевали они на болельщиков. А тренер сегодня облажался и не берёт на себя вину.
+2
-1
+1
Ответ Алексей Полиенков
Это он на себя что-ли намекает, чтобы его клубом руководить взяли вместо Бувача и Пивоварова?
Похоже! В Осетинском спорте как министр уже порядок навел, вот за Динамо решил взяться...
+2
-1
+1
Так с ним в раме было +- также....
0
0
0
Этот раз в год, когда дела не очень, со стандартной мантрой появляется😂
0
0
0
Просто Динамо команда без яиц
0
0
0
Ответ sebastian1410
Странно это слышать от Габулова. Димамо с Габуловым в составе просто купалось в деньгах и ничего не выиграли.
Что-то изменилось?
0
0
0
Ответ Сергей Лютый
Похоже! В Осетинском спорте как министр уже порядок навел, вот за Динамо решил взяться...
Габулов про беспорядок в Динамо : «Хочу поближе к кормушке!»
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий