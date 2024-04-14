Габулов раскритиковал руководство «Динамо»: «Из года в год результатов нет. С таким бюджетом, отношением, любовью болельщиков – есть все для побед. Можно сделать чемпионскую команду»

Владимир Габулов раскритиковал спортивного и генерального директоров «Динамо».

« » на выезде уступило «Уралу» (1:2) в матче 24‑го тура Мир РПЛ. Команда Марцела потерпела третье поражение подряд в чемпионате.

Бывший вратарь «Динамо» раскритиковал руководство бело-голубых в лице спортивного директора и генерального директора Павла Пивоварова.

– Самая главная проблема – в спортивном директоре. Он полностью определяет спортивную политику клуба, трансферную, отвечает за подбор игроков и тренерского штаба. Я не говорю, что он делает это плохо, некачественно, я говорю о том, что работа не приносит результата. Уже какую весну «Динамо» настигает спад и клуб не может качественно провести финиш чемпионата, чтобы достичь хорошего результата.

Предпосылок для этого всегда много, но чего‑то не хватает. За отсутствие результата который год должны отвечать не футболисты, не тренер, а руководители: генеральный директор и спортивный директор. Вот в этом проблема. Не знаю сейчас тонкостей, но все ошибки складываются и выдаются в совокупности. Любые проблемы руководство должно решать, предвосхищая их, действовать на опережение еще до того, как они вылезут.

Все указывает на то, что были допущены ошибки при селекции игроков, возможно, тренерского штаба, хотя тренерский штаб работает неплохо. Они это показали в осенней части чемпионата. Если смотреть со стороны, остается только сожалеть, если ты сопереживаешь «Динамо». Если анализировать системно, вывод один: если имеется все для побед, уровень чемпионата упал, почему этого не происходит в очередной раз?

– Я правильно вас понял, что проблема «Динамо» – Бувач?

– Единой проблемы нет. Спортивный директор и генеральный директор отвечают за реализацию стратегии, из года в год результатов нет. Если их анализировать, регулярно весной в «Динамо» спад, клуб довольствуется малым: финалом Кубка и бронзовыми медалями. С таким бюджетом, отношением, любовью болельщиков – есть все для побед, все составляющие.

Можно сделать команду, которая может стать чемпионской. Повторюсь, если из года в год происходит такое, ответственны спортивный директор и гендиректор. А уже потом футболисты и тренерский штаб, – сказал Габулов.

« » с 38 очками располагается на третьей строчке в таблице .