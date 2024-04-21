Бекхэм подал в суд на компанию актера Марка Уолберга. Экс-игрок «МЮ» считает, что недосчитался 8,5 млн фунтов от сделки с ней

Дэвид Бекхэм подал в суд на Марка Уолберга из-за финансовых убытков.

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» согласился стать лицом фитнес-бренда актера F45. Однако впоследствии сделка оказалась неудачной, в результате чего Бекхэм понес финансовые потери в размере 8,5 миллионов фунтов. Совладелец «Интер Майами» не получил обещанные ему акции компании Уолберга до тех пор, пока цена на них не упала.

Компания Mark Walberg Investment Group (MWIG) и основатели бренда F45 заявили, что обвинения в мошенничестве необоснованны, и попросили судью отклонить иск. Ранее о претензиях к спортивному бренду также заявлял гольфист Грэг Норман.

с семьей подружились с голливудским актером, поселившись в одном с ним районе после переезда в Лос-Анджелес в 2007 году.