Астон Вилла – Борнмут где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 21 апреля

В воскресенье, 21 апреля, сыграют Астон Вилла и Борнмут в 34 туре АПЛ.

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Игра пройдет на стадионе «Вилла Парк».

Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Астон Вилла – Борнмут

Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.

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