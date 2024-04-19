Астон Вилла – Борнмут где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 21 апреля
В воскресенье, 21 апреля, сыграют Астон Вилла и Борнмут в 34 туре АПЛ.
- Игра пройдет на стадионе «Вилла Парк».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Астон Вилла – Борнмут
- Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.
Последние матчи Астон Вилла
- Лилль – Астон Вилла : 2 – 1
- Арсенал – Астон Вилла : 0 – 2
- Астон Вилла – Лилль : 2 – 1
- Астон Вилла – Брентфорд : 3 – 3
- Манчестер Сити – Астон Вилла : 4 – 1
Последние матчи Борнмут
- Борнмут – Манчестер Юнайтед : 2 – 2
- Лутон – Борнмут : 2 – 1
- Борнмут – Кристал Пэлас : 1 – 0
- Борнмут – Эвертон : 2 – 1
- Борнмут – Лутон : 4 – 3
Прогноз на матч Астон Вилла – Борнмут
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