3 немецких клуба вышли в полуфиналы еврокубков впервые с сезона-1994/95. Тогда это тоже сделали «Бавария», «Боруссия» и «Байер»

Теги Бавария Боруссия Дортмунд Байер бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Футбол

3 немецких клуба вышли в полуфиналы еврокубков впервые за 29 лет.

«Бавария» и дортмундская «Боруссия» представят Германию в 1/2 финала Лиги чемпионов, а «Байер» сыграет в полуфинале Лиги Европы.

Мюнхенский клуб сыграет с «Реалом», дортмундский встретится с «ПСЖ», а команда из Леверкузена будет противостоять «Роме». 

Три немецких клуба вышли в полуфиналы еврокубков впервые с сезона-1994/95. Тогда это сделали эти же команды. 

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48 комментариев
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В этом сезоне будто звёзды сошлись для немцев. Надеюсь 2 еврокубка заберут немецкие команды и на домашнем Евро выиграет Германия.
+51
-7
+44
Ну самый кайф в том, что по очкам "АПЛ" теперь уже никак не догонит, практически невозможно, а значит и "Лейпциг" и "Дортмунд" попадут в "ЛЧ", очень жаль было бы терять кого либо из них. Правда бедный "Тоттенхем" скорее всего опять пострадал)
+28
-3
+25
Ответ S H A R K
В этом сезоне будто звёзды сошлись для немцев. Надеюсь 2 еврокубка заберут немецкие команды и на домашнем Евро выиграет Германия.
Касательно ЧЕ,лучше уж Германия станет чемпионом,чем та же Франция.
+19
-3
+16
Ответ Дмитрий
Вообще то 3 итальянских клуба тоже вышли в полуфиналы ЕК.
Но есть нюанс. В ЛЧ ни одного
+15
0
+15
Ответ Вадим Белозёров
Хваленная АПЛ сбрита
4 сезона подряд АПЛ с отрывом была на 1 месте по итогам сезона в таблице коэффициентов. Стоило один раз провалиться и началось
+22
-7
+15
Ответ Амбарцум Амбарцумян
Комментарий скрыт
"Штуттгарт" скорее всего сдуется в следующей сезоне, особенно если Гирасси уйдет, но в этом конкретном они заслуживают выход и уже с февраля примерно было понятно, что они из 4ки точно не вылетят, а это значит, что либо "Боруссия", либо "Лейпциг" точно пролетали в этом сезоне. Мне как болельщику "БЛ" это конечно в разы приятнее, чем видеть ту же "Астон Виллу" (смотрел их матч против "Лилля" - очень невзрачно по игре) в "ЛЧ".
+12
0
+12
Ответ Амбарцум Амбарцумян
Комментарий скрыт
Штутгарт даже близко не похож на Унион. Их тренер Хёнесс играет в современный футбол, а не автобусы паркует, как Унион. При нём что Ундав, что Гирасси внезапно стали мегазабивными форвардами. И по-моему это не совпадение. Принять команду, которая весной 2023 идёт в зоне вылета и сразу мгновенно превратить его в машину могут единицы. Из-за феноменального сезона Байера многие недооценивают достижение Штутгарта. Я лично верю, что они в следующем сезоне пошумят в еврокубках. Потенциал у этой команды огромный.
+11
-2
+9
Ответ Вадим Белозёров
Хваленная АПЛ сбрита
АПЛ хваленная тем, что там до сих пор борьба за разные интересы в каждой зоне таблицы. Но тебя почему-то ущемляет, что не хвалят Ла-Лигу, где Реал всех унижает. А Хави с детсадом на втором месте идет.
+14
-5
+9
Ответ Амбарцум Амбарцумян
Комментарий скрыт
Вот только Штутгарт по игре совсем не тот Унион. Команда показывает отличный современный футбол, но об никто не пишет, потому что все пишут про Байер
+8
0
+8
Байеру требл!
+9
-2
+7
И это ещё Штутгарт нигде не участвовал в этом сезоне, а так бы тоже далеко прошёл, если учесть его нынешнюю форму.
+8
-2
+6
Хваленная АПЛ сбрита
+22
-17
+5
Самое главное сейчас, это не оценивать шансы на победу или проход дальше, а работать и работать немецким командам, придерживаясь философии " порядок бьёт класс"
+5
0
+5
У Байера будет шанс реабилитироваться за прошлогодний вылет от Ромы.
+5
-2
+3
Ответ el_marca
Но есть нюанс. В ЛЧ ни одного
Даа, если бы не фарт матрасников - Интер спокойно мог бы доползти до финала(
+3
-1
+2
Ответ ARAMIS777
Касательно ЧЕ,лучше уж Германия станет чемпионом,чем та же Франция.
Bonne chance aux équipes allemandes !
+3
-1
+2
Все на "B"
+3
-1
+2
Фермер лига©️школота
+5
-3
+2
в начале 80-х в полуфинале Кубка УЕФА было четыре команды из Бундеслиги. Такой рекорд вряд ли кто-то уже повторит. Даже АПЛ. Тогда было полное доминирование Германии в конце 70-х и начале 80-х.
+3
-1
+2
Ответ Вадим Белозёров
Хваленная АПЛ сбрита
Что за комплексы у вас, ну серьезно?
В прошлом году ЛЧ и ЛК взяли клубы из АПЛ. А за последние 5 лет ЛЧ брали 3 (три) разных клуба АПЛ.
+7
-5
+2
Напомню, что Байерн тогда вылетел в 1/2 от Аякса, который взял кубок Чемпионов, Боруссия и Байер также вылетали в 1/2 от итальянских Пармы и Ювентуса. Вот такой итог того «успеха»…
Тогда, к слову в полуфиналах всех еврокубков играли 4 итальянские команды!
+1
0
+1
Ответ SexyCow
Я надеюсь вы продлите Мбаппе, а то чемпионат Франции улетит по интересу к какому нибудь Туркменскому с Аркадагом
Табурет лигу в остальном мире кто-то смотрит что ли кроме потомков дедов-электриков?
+2
-2
0
Ответ Амбарцум Амбарцумян
Уж слишком часто нетипичная немецкая команда в лч проваливается, даже если играет симпатично. Вольфсбург, Хоффенхайм, Гладбах не дадут соврать. Это отчасти происходит из-за того, что они выходят в лч с маленьким клубным рейтингом и всегда в 4 корзине. В которой окажется Штутгарт. Знаю, что формат поменялся. Но корзины все равно будут
Ни один из них за последние 10 лет не боролся за 2ое место в Бундеслиге. Штутгарт это совсем иная команда.
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Ответ S H A R K
Штутгарт даже близко не похож на Унион. Их тренер Хёнесс играет в современный футбол, а не автобусы паркует, как Унион. При нём что Ундав, что Гирасси внезапно стали мегазабивными форвардами. И по-моему это не совпадение. Принять команду, которая весной 2023 идёт в зоне вылета и сразу мгновенно превратить его в машину могут единицы. Из-за феноменального сезона Байера многие недооценивают достижение Штутгарта. Я лично верю, что они в следующем сезоне пошумят в еврокубках. Потенциал у этой команды огромный.
Уж слишком часто нетипичная немецкая команда в лч проваливается, даже если играет симпатично.
Вольфсбург, Хоффенхайм, Гладбах не дадут соврать. Это отчасти происходит из-за того, что они выходят в лч с маленьким клубным рейтингом и всегда в 4 корзине. В которой окажется Штутгарт. Знаю, что формат поменялся. Но корзины все равно будут
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Ответ dedmaker
Главное, чтоб команда сохранилась, не говоря об усилении. Много, кто арендован, да и на Гирасси большой спрос
Скорее всего Гирраси останется на следующий сезон. Он уже заявил, что для него самое главное это игровое время. По этой причине и то ли отказал, то ли проигнорировал предложение Баварии.

Я думаю, что Хёнесс из любого полена сделает топ форварда. Раскрывать игроков он умеет.
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Ответ S H A R K
Штутгарт даже близко не похож на Унион. Их тренер Хёнесс играет в современный футбол, а не автобусы паркует, как Унион. При нём что Ундав, что Гирасси внезапно стали мегазабивными форвардами. И по-моему это не совпадение. Принять команду, которая весной 2023 идёт в зоне вылета и сразу мгновенно превратить его в машину могут единицы. Из-за феноменального сезона Байера многие недооценивают достижение Штутгарта. Я лично верю, что они в следующем сезоне пошумят в еврокубках. Потенциал у этой команды огромный.
Главное, чтоб команда сохранилась, не говоря об усилении. Много, кто арендован, да и на Гирасси большой спрос
0
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Арсенал специально слил ЛЧ, чтоб не пустить заклятых шпор в ЛЧ с 5 места
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Как только появилась конкуренция, Бундеслига расцвела
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Ответ S H A R K
В этом сезоне будто звёзды сошлись для немцев. Надеюсь 2 еврокубка заберут немецкие команды и на домашнем Евро выиграет Германия.
Было бы хорошо!
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Ответ SexyCow
Извини, в сортах переваренной еды не разбираюсь, весь ПСЖ и лига Франции это Мбаппе, не будет его, никто за этими Бурколями и другими габонцами из вашего Аркадага не будет следить
Габонец - это типа Обамеянг? Так его по серьезке не сравнить с той долговязой табуреткой, которая нынче в нападении Арса болтается, которую ещё под видом мировой звезды пихнули вместе с таким же табуретом Вернером. Другой уровень просто.
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