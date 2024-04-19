3 немецких клуба вышли в полуфиналы еврокубков впервые с сезона-1994/95. Тогда это тоже сделали «Бавария», «Боруссия» и «Байер»

3 немецких клуба вышли в полуфиналы еврокубков впервые за 29 лет.

« » и дортмундская « » представят Германию в 1/2 финала Лиги чемпионов, а « » сыграет в полуфинале .

Мюнхенский клуб сыграет с «Реалом», дортмундский встретится с «ПСЖ», а команда из Леверкузена будет противостоять «Роме».

Три немецких клуба вышли в полуфиналы еврокубков впервые с сезона-1994/95. Тогда это сделали эти же команды.