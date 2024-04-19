3 немецких клуба вышли в полуфиналы еврокубков впервые с сезона-1994/95. Тогда это тоже сделали «Бавария», «Боруссия» и «Байер»
3 немецких клуба вышли в полуфиналы еврокубков впервые за 29 лет.
«Бавария» и дортмундская «Боруссия» представят Германию в 1/2 финала Лиги чемпионов, а «Байер» сыграет в полуфинале Лиги Европы.
Мюнхенский клуб сыграет с «Реалом», дортмундский встретится с «ПСЖ», а команда из Леверкузена будет противостоять «Роме».
Три немецких клуба вышли в полуфиналы еврокубков впервые с сезона-1994/95. Тогда это сделали эти же команды.
В прошлом году ЛЧ и ЛК взяли клубы из АПЛ. А за последние 5 лет ЛЧ брали 3 (три) разных клуба АПЛ.
Тогда, к слову в полуфиналах всех еврокубков играли 4 итальянские команды!
Вольфсбург, Хоффенхайм, Гладбах не дадут соврать. Это отчасти происходит из-за того, что они выходят в лч с маленьким клубным рейтингом и всегда в 4 корзине. В которой окажется Штутгарт. Знаю, что формат поменялся. Но корзины все равно будут
Я думаю, что Хёнесс из любого полена сделает топ форварда. Раскрывать игроков он умеет.