У «Байера» один удар в 1-м тайме матча с «Вест Хэмом». Команда Алонсо не била после 11-й минуты

Теги Байер Вест Хэм бундеслига Германия Лига Европы УЕФА Футбол

«Байер» нанес лишь один удар в первом тайме против «Вест Хэма».

При чем команда Хаби Алонсо не била по воротам в первой половине после 11-й минуты. У соперника было 9 ударов, из них 5 в створ.

Напомним, ранее «Байер» досрочно стал чемпионом Германии. Первый четвертьфинальный матч с «Вест Хэмом» закончился победой «Байера» 2:0, во второй игре пока счет 0:1.

Sports проводит текстовую онлайн-трансляцию ответной игры.

10 комментариев
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На 89 минуте сравняли, всё по классике этого сезона)
+14
0
+14
Ответ Великий Алонсо
Команда Алонсо это Астон-Мартин, а не Бавария
Извините, конечно, за вопрос, а при чём тут Бавария?
+9
-3
+6
Они ещё пьяные…)
+5
0
+5
Ответ Инсаф Галиуллинн
И пыл глоров, восхвалявших Байер что то подутих
1 1)
+2
0
+2
по ходу хорошо отпраздновали победу в Бундеслиге)) ЖЕЛАЮ ПОБЕДЫ В ЛЕ
+2
-1
+1
Судя по всему, команда с похмелья ещё не отошла...
+3
-3
0
Да как они это делают )))
0
0
0
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