У «Байера» один удар в 1-м тайме матча с «Вест Хэмом». Команда Алонсо не била после 11-й минуты

«Байер» нанес лишь один удар в первом тайме против «Вест Хэма».

При чем команда Хаби Алонсо не била по воротам в первой половине после 11-й минуты. У соперника было 9 ударов, из них 5 в створ.

Напомним, ранее «Байер» досрочно стал чемпионом Германии. Первый четвертьфинальный матч с «Вест Хэмом» закончился победой «Байера» 2:0, во второй игре пока счет 0:1.

Sports проводит текстовую онлайн-трансляцию ответной игры.