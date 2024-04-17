Хосе Энрике: «За Салаха действительно предложили 200 млн фунтов прошлым летом. Думаю, он уже договорился с «Ливерпулем» и перейдет в Саудовскую Аравию»

Хосе Энрике считает, что Мохамед Салах покинет «Ливерпуль».

«Если поступит подходящее предложение, то, думаю, он уйдет. Он действительно пытался уйти прошлым летом. За него предложили около 200 млн фунтов, предложение было реальным!

Когда поступает такое предложение, обычно это означает, что между клубом и игроком уже есть договоренность. Думаю, Салах уже договорился об уходе. Считаю, что этим летом он перейдет в Саудовскую Аравию.

Юрген Клопп уходит, и для Салаха это идеальный момент для трансфера. Начинается новый цикл, будет много перемен. Вероятно, Салаха ждет последний крупный контракт в его карьере, так что он уйдет в Саудовскую Аравию, думаю», – сказал бывший защитник мерсисайдцев в интервью Grosvenor Sport.