Хосе Энрике: «За Салаха действительно предложили 200 млн фунтов прошлым летом. Думаю, он уже договорился с «Ливерпулем» и перейдет в Саудовскую Аравию»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Хосе Энрике высшая лига Саудовская Аравия Мохамед Салах деньги Футбол

Хосе Энрике считает, что Мохамед Салах покинет «Ливерпуль».

«Если поступит подходящее предложение, то, думаю, он уйдет. Он действительно пытался уйти прошлым летом. За него предложили около 200 млн фунтов, предложение было реальным!

Когда поступает такое предложение, обычно это означает, что между клубом и игроком уже есть договоренность. Думаю, Салах уже договорился об уходе. Считаю, что этим летом он перейдет в Саудовскую Аравию.

Юрген Клопп уходит, и для Салаха это идеальный момент для трансфера. Начинается новый цикл, будет много перемен. Вероятно, Салаха ждет последний крупный контракт в его карьере, так что он уйдет в Саудовскую Аравию, думаю», – сказал бывший защитник мерсисайдцев в интервью Grosvenor Sport.

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9 комментариев
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Если это действительно правда, то снимаю виртуальную шляпу перед менеджерами Ливерпуля и агентом
+18
-1
+17
Ответ Under
если ничего не выиграют в этом сезоне, то получается зря отказались
Они в любом случае зря отказались, 200 лямов за 31 летнего игрока
+14
-2
+12
Мо всё выиграл в Европе - можно и на пенсию к саудитам😎
+6
-1
+5
Ответ ApXuMaHqPuT
Мо всё выиграл в Европе - можно и на пенсию к саудитам😎
Главное чтобы саудитов не смыло. А то будет плаванием заниматься.
+3
0
+3
Ответ Cato Quiro
Если это действительно правда, то снимаю виртуальную шляпу перед менеджерами Ливерпуля и агентом
если ничего не выиграют в этом сезоне, то получается зря отказались
+3
-1
+2
Ответ Under
если ничего не выиграют в этом сезоне, то получается зря отказались
В ТО взять игрока уровня Мо на его позицию не вышло, а плюс-минус те же деньги они за него получат и этим летом (учитывая маркетинговую значимость Мо для региона). Свой вклад в борьбу за медали апл он вносит. Почему зря?
+3
-1
+2
Ответ obanze
В ТО взять игрока уровня Мо на его позицию не вышло, а плюс-минус те же деньги они за него получат и этим летом (учитывая маркетинговую значимость Мо для региона). Свой вклад в борьбу за медали апл он вносит. Почему зря?
если получат
+1
0
+1
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