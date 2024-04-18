Артета о вылете в 1/4 ЛЧ: «У «Арсенала» есть потенциал и качество для полуфинала. Мы все еще боремся за победу в АПЛ»

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Арсенал Футбол

Микель Артета считает, что «Арсеналу» не хватает чего-то особенного в ЛЧ.

«Бавария» выбила «Арсенал» из Лиги чемпионов, одержав победу в ответном четвертьфинале со счетом 1:0. Первая игра закончилась ничьей (2:2).

«Я хотел бы найти правильные слова, чтобы игроки чувствовали себя лучше. Что я собираюсь сделать – и весь тренерский штаб тоже – так это быть рядом с игроками. Я очень благодарен за то, что являюсь тренером и работаю с ними каждый день.

Мы не играли в этом турнире семь лет, а на этой стадии 14 лет. На это есть своя причина. Мы хотим сделать все быстро, супербыстро, за один сезон. Я думаю, что у нас есть потенциал и качество для полуфинала, потому что разрыв очень мал.

Такой разрыв появляется из чего-то такого, чего, возможно, у нас еще нет. Мы должны этому научиться. Если посмотреть на историю, то у других клубов на это уходило семь, восемь или десять лет. Нам от этого не легче, это точно.

Я должен быть рядом с игроками, команде нужна поддержка и наша любовь, потому что в субботу у нас большая, большая игра. Мы все еще боремся за Премьер-лигу, и мы действительно хотим ее выиграть. Мы должны показать, что способны изменить ситуацию», – сказал главный тренер «Арсенала» Микель Артета.

Материалы по теме

32 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Откуда столько негатива в адрес Арсенала? Команда впервые за много сезонов пробилась в ЛЧ и сразу же дошла до 1/4, какие претензии могут быть вообще?
+54
-3
+51
Ответ S. A.
Опять в решающий момент сезона команда начинает сливать всё, что можно. ЛЧ уже минус, АПЛ на подходе. И так с Артетой уже 4-й сезон: полуфинал ЛЕ, 4-е лигочемпионское место, титул, ЛЧ и ещё один титул
А с чего им вдруг выигрывать то у МС в АПЛ? У Сити и состав, и тренер маститее, не говоря уже о финансах
+13
-2
+11
Удачи в следующем году в лч, а в апл было бы хорошо если из 3 претендентов Арс взял чемпионство
+10
-4
+6
Ответ PIT-BUL
Ожидание 4рсенала - АПЛ и финал ЛЧ Реальность - финал по ТВ и поздравления МС с чемпионством
Почитал твои комментарии, Арсенал зовёшь не иначе, как 4рсенал. Ты отстал от жизни, потому что Арсенал уже 10 лет 4-м не был и 11-й год точно не будет
+8
-2
+6
Ответ S. A.
Не брали, но неужели лузерский менталитет позднего Венгера будет преследовать эту команду всегда?
Суть не в менталитете,это просто слова.У нас не самый сильный,не самый опытный состав в лиге,не самая сильная скамейка.Так с какого мы должны выигрывать АПЛ.Все придёт,но позже,по мне, так мы играем в лучший футбол за последние лет пятнадцать.
+5
0
+5
Что и не говори, а опыт решает. В какой бы форме не прибывали игроки "Баварии", они знают этот турнир от и до... "Арсенал" не был хуже в этой паре, сами отдали первую игру, а во второй все решил один момент. Очень горькое поражение, но Артета показал, что умеет извлекать уроки. Верим в тренера, верим в команду. Спасибо за сезон в ЛЧ, надеемся на чудо в АПЛ)
+4
0
+4
Ответ S. A.
Опять в решающий момент сезона команда начинает сливать всё, что можно. ЛЧ уже минус, АПЛ на подходе. И так с Артетой уже 4-й сезон: полуфинал ЛЕ, 4-е лигочемпионское место, титул, ЛЧ и ещё один титул
До Артеты то мы каждый год треблы брали.
+4
0
+4
Арсенал улучшился и стал похож на Боруссию Дортмунд
+2
0
+2
Ответ Iskandar
Удачи команде, Еще есть шанс на трофей, но сложнее чем ЛЧ , если Сити потеряет очки то есть шанс
Шанс был бы, если бы Сити прошел Реал
+2
0
+2
Арсенал конкретно набегался, и выглядит уставшими в последние матчи. Думаю на выходных снова потеряют очки
+4
-2
+2
Ответ Benjamin
А с чего им вдруг выигрывать то у МС в АПЛ? У Сити и состав, и тренер маститее, не говоря уже о финансах
Вообще-то Арсенал 4 очка взял в матчах против Сити. И вообще командам биг-6 не проигрывает
+3
-1
+2
Ответ itemme
А кивиор тут причём?
Пишу про обе игры. Первый матч Кивиор просто слил, и это было весьма предсказуемо
+1
0
+1
Вчера оба испанских шарлатана - и лысый, и волосатый - оконфузились😑
+8
-7
+1
Ответ vitas1207
Суть не в менталитете,это просто слова.У нас не самый сильный,не самый опытный состав в лиге,не самая сильная скамейка.Так с какого мы должны выигрывать АПЛ.Все придёт,но позже,по мне, так мы играем в лучший футбол за последние лет пятнадцать.
Ещё бы Напа который будет забивать больше двадцати за сезон.
+1
0
+1
У Арсенала есть потенциал и качество, но нет яиц
+2
-2
0
И что? Мы о дистанции говорим
0
0
0
Ответ obseru
Шанс был бы, если бы Сити прошел Реал
))
0
0
0
Ответ Axs Men
Арсенал конкретно набегался, и выглядит уставшими в последние матчи. Думаю на выходных снова потеряют очки
Надо выпускать состав как на недавний матч с Лутоном. Хуже не будет.
+1
-1
0
Ответ FilFil
Субъективное мнение - сам ошибся с составом на обе игры. Кивиор мертвец против вингеров такого уровня, Мартинелли вообще не ясно зачем был в старте, при такой закрытой игре и жесткой игре нужен был игрок типажа Жезуса
А кивиор тут причём?
+1
-1
0
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
С учётом ещё недавних выступлений( в прошлое десятилетие) Арсенал молодец. Но пора выйти на более высокий уровень и в АПЛ ( чемпионство) и ЛЧ ( финал).
пора - это ты как определил?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий