Артета о вылете в 1/4 ЛЧ: «У «Арсенала» есть потенциал и качество для полуфинала. Мы все еще боремся за победу в АПЛ»

Микель Артета считает, что «Арсеналу» не хватает чего-то особенного в ЛЧ.

« » выбила «Арсенал» из чемпионов, одержав победу в ответном четвертьфинале со счетом 1:0. Первая игра закончилась ничьей (2:2).

«Я хотел бы найти правильные слова, чтобы игроки чувствовали себя лучше. Что я собираюсь сделать – и весь тренерский штаб тоже – так это быть рядом с игроками. Я очень благодарен за то, что являюсь тренером и работаю с ними каждый день.

Мы не играли в этом турнире семь лет, а на этой стадии 14 лет. На это есть своя причина. Мы хотим сделать все быстро, супербыстро, за один сезон. Я думаю, что у нас есть потенциал и качество для полуфинала, потому что разрыв очень мал.

Такой разрыв появляется из чего-то такого, чего, возможно, у нас еще нет. Мы должны этому научиться. Если посмотреть на историю, то у других клубов на это уходило семь, восемь или десять лет. Нам от этого не легче, это точно.



Я должен быть рядом с игроками, команде нужна поддержка и наша любовь, потому что в субботу у нас большая, большая игра. Мы все еще боремся за Премьер-лигу, и мы действительно хотим ее выиграть. Мы должны показать, что способны изменить ситуацию», – сказал главный тренер « » .