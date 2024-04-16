Пеп Гвардиола: «Я уважаю «Реал», но не боюсь их. Пожелаем им всего наилучшего, если они обыграют нас»

Пеп Гвардиола заявил, что не боится «Реала».

Завтра «Манчестер Сити» примет «Реал» в ответном матче 1/4 финала чемпионов. Первая игра завершилась со счетом 3:3.

«Я их очень уважаю, я много раз встречался с ними лицом к лицу. Я уважаю « », но я солгу, если скажу, что боюсь их.

Есть противостояние, и вы хотите хорошо сыграть и победить. Иногда вы выигрываете, а иногда проигрываете. Но я их не боюсь, и если они нас обыграют, как это уже случалось много раз, мы поздравим их и пожелаем всего наилучшего», – сказал главный тренер « ».