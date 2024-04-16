Пеп Гвардиола: «Я уважаю «Реал», но не боюсь их. Пожелаем им всего наилучшего, если они обыграют нас»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола заявил, что не боится «Реала».

Завтра «Манчестер Сити» примет «Реал» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Первая игра завершилась со счетом 3:3.

«Я их очень уважаю, я много раз встречался с ними лицом к лицу. Я уважаю «Реал Мадрид», но я солгу, если скажу, что боюсь их.

Есть противостояние, и вы хотите хорошо сыграть и победить. Иногда вы выигрываете, а иногда проигрываете. Но я их не боюсь, и если они нас обыграют, как это уже случалось много раз, мы поздравим их и пожелаем всего наилучшего», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

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35 комментариев
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Все правильно, соперника не нужно бояться, но нужно всегда уважать.
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Как можно не уважать Анчелотти и его Реал? Точно также как нельзя не уважать Пепа Гвардиолу и его колоссально проделанную работу в Сити.
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Шикарные слова от шикарного тренера
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Ответ meringue
Комментарий удален модератором
Речь про уважение, а он скриншоты кидает какие-то. Максимальный клоун
+15
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Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Обычные голы Реала 🤷‍♂️
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Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
Ахахахахах, какой кринж
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Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Это - нелепый коллаж, на который смотреть не хочется, потому что все рябит и сливается воедино
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"Уважать уважаю, но в прошлом году раскатал их 5-1"
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Ответ xQcoW
Комментарий скрыт
Тебе что-ли обязян?
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У Сити и нет причин бояться Реала. За 7 игр против них при Пепе только одно поражение и две ничьи. Выложатся по полной, а там будь, что будет
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Я тоже уважаю Пепа
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Очень достойное высказывание о своём сопернике.
Респект Гвардиоле.
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Гвардиола всегда уважительно относился к соперникам, респект!
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Надеюсь опять на шикарную игру. Хотелось бы , чтоб Реал в этот раз в Манчестере дал бой, хотя шансов у него и немного
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достойное вью Лысого Шарлатана ))
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Ответ meringue
Как можно не уважать Анчелотти и его Реал? Точно также как нельзя не уважать Пепа Гвардиолу и его колоссально проделанную работу в Сити.
Очень неправильно смешивать Анчи и Реал
Не уважать Анчи - невозможно
Не уважать команду, хватающую соперников за соски, ноющую про расизм - легко
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Фишка Реала в ЛЧ при Анчелотти, что в 2014, что в 2022 это чудовищные отскоки в рещающих матчах, и наоборот, Гвардиола проигрывал в ЛЧ имея подавляющее преимущество. Так что можно ожидать что угодно в таком матче. Но надеюсь на уверенную победу Сити.
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Мне кажется Сити легко победит, как и год назад. Даже несмотря на всю шару Мадрида, их везение и отскоки
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Какой же Гвардиола пожелательный)

....... не, не то чё то
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Ответ corazon blanco
Все правильно, соперника не нужно бояться, но нужно всегда уважать.
Комментарий удален модератором
Ответ ......... корты Бублика
между строк читать- Я боюсь их, но солгу, если скажу, что не уважаю
Пеп кого то боится? Нет в футболе такого тренера и команды, которую бы боялся Пеп. Против Реала у него стата шикарная, тем более Реал не выигрывал на Етихаде ни разу.
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Ответ razoblachitel
Это - нелепый коллаж, на который смотреть не хочется, потому что все рябит и сливается воедино
Комментарий удален модератором
Адекватное мнение, почему Реал должен боятся МС, ну понимаю мертвый Великий Спартак
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Ответ Bazilic
Очень неправильно смешивать Анчи и Реал Не уважать Анчи - невозможно Не уважать команду, хватающую соперников за соски, ноющую про расизм - легко
это личное дело каждого.
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Ответ rigobersong
6-2, 5-0, 4-0 просто хозяин нашего меньше, чем клуба:))
ну 4-0 было уже не при Пэпе, а при Энрике и Хави ))
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Шикарные слова от шикарного тренера
Комментарий удален модератором
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