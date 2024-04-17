Агент Тикнизяна: «Работаем не только по Cерии А, но и по Испании и Франции. Заинтересованность есть»

Агент Тикнизяна рассказал об интересе к игроку клубов Италии, Испании и Франции.

Ранее сообщалось, что приобретение 24-летнего защитника рассматривает «Больнья».

«Заинтересованность есть, работаем.

Клубы назовем, когда будет уже конкретика. Конечно, это не только команды из Серии А. Работаем и по , и по Франции», – заявил .

выступает за « » с 2021 года. В нынешнем сезоне он провел 19 матчей в Мир РПЛ, отметившись шестью голами и тремя результативными передачами. Полная статистика футболиста доступна здесь.