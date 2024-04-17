Агент Тикнизяна: «Работаем не только по Cерии А, но и по Испании и Франции. Заинтересованность есть»

Теги Локомотив лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Болонья Александр Клюев Матч ТВ Наир Тикнизян Футбол

Агент Тикнизяна рассказал об интересе к игроку клубов Италии, Испании и Франции.

Ранее сообщалось, что приобретение 24-летнего защитника рассматривает «Больнья».

«Заинтересованность есть, работаем.

Клубы назовем, когда будет уже конкретика. Конечно, это не только команды из Серии А. Работаем и по Испании, и по Франции», – заявил Александр Клюев.

Наир Тикнизян выступает за «Локомотив» с 2021 года. В нынешнем сезоне он провел 19 матчей в Мир РПЛ, отметившись шестью голами и тремя результативными передачами. Полная статистика футболиста доступна здесь.

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7 комментариев
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Ответ bro Lo
Что-то давно ничего толкового у него в матчах не было. Зато много всякого медийно-информационного
Из-за травмы пропустил месяц. Если не выходить на поле, то и показывать нечего.
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Работайте дальше.
+1
0
+1
Лучший вариант это Испания
Ну если получится в Болонию то круто будет
Там как раз фланговый игрок старый уже 32 года
+1
0
+1
Только чья заинтересованность клубов или агента?
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