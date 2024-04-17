Агент Тикнизяна: «Работаем не только по Cерии А, но и по Испании и Франции. Заинтересованность есть»
Агент Тикнизяна рассказал об интересе к игроку клубов Италии, Испании и Франции.
Ранее сообщалось, что приобретение 24-летнего защитника рассматривает «Больнья».
«Заинтересованность есть, работаем.
Клубы назовем, когда будет уже конкретика. Конечно, это не только команды из Серии А. Работаем и по Испании, и по Франции», – заявил Александр Клюев.
Наир Тикнизян выступает за «Локомотив» с 2021 года. В нынешнем сезоне он провел 19 матчей в Мир РПЛ, отметившись шестью голами и тремя результативными передачами. Полная статистика футболиста доступна здесь.
Ну если получится в Болонию то круто будет
Там как раз фланговый игрок старый уже 32 года