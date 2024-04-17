Форвард «Дортмунда» Фюллькруг об 1/2 ЛЧ: «Матчи с «ПСЖ» будут отличаться от наших игр на групповом этапе»
Никлас Фюллькруг оценил выход «Дортмунда» в 1/2 финала Лиги чемпионов.
«Боруссия» обыграла «Атлетико» (4:2) в ответном матче 1/4 финала (первая игра – 1:2).
«Мы очень усердно старались. Было весело играть здесь сегодня. Я никогда раньше не играл на таком уровне и очень горжусь выходом в полуфинал Лиги чемпионов со своей командой.
Матчи с «ПСЖ» [в 1/2 финала] будут отличаться от наших матчей на групповом этапе», – сказал нападающий «Боруссии».
На групповом этапе дортмундцы сыграли с «ПСЖ» 0:2 и 1:1.
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Так что почему бы и нет.