Форвард «Дортмунда» Фюллькруг об 1/2 ЛЧ: «Матчи с «ПСЖ» будут отличаться от наших игр на групповом этапе» 

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ Атлетико Лига чемпионов УЕФА Никлас Фюллькруг Футбол

Никлас Фюллькруг оценил выход «Дортмунда» в 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Боруссия» обыграла «Атлетико» (4:2) в ответном матче 1/4 финала (первая игра – 1:2).

«Мы очень усердно старались. Было весело играть здесь сегодня. Я никогда раньше не играл на таком уровне и очень горжусь выходом в полуфинал Лиги чемпионов со своей командой. 

Матчи с «ПСЖ» [в 1/2 финала] будут отличаться от наших матчей на групповом этапе», – сказал нападающий «Боруссии».

На групповом этапе дортмундцы сыграли с «ПСЖ» 0:2 и 1:1.

Великий Забитцер, но нелепый Адейеми и ужасные разрывы. Как именно «Дортмунд» ломал «Атлетико»

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3 комментария
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Дортмунд в первой половине сезона и Дортмунд во второй можно сказать совсем разные команды. Новые ассистенты Терзича изменили команду в лучшую сторону. И команда усилилась с Маатсеном и Санчо.
Так что почему бы и нет.
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Дембеле че то заряжен против бывших клубов
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Щель, забей и уничтожь их!
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