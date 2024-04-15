Гвардиола о шансах на второй требл подряд: «Это большая честь – продолжать бороться в АПЛ, ЛЧ и Кубке Англии»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола высказался о возможности выиграть второй требл с «Манчестер Сити».

В прошлом сезоне команда стала чемпионом в АПЛ, одержала победу в Лиге чемпионов и завоевала Кубок Англии

«Нам стоит признать, что продолжать борьбу за Премьер-лигу, играть против «Реала», имея шанс выйти в полуфинал [Лиги чемпионов], а также выступить в полуфинале Кубка Англии в следующую субботу – это большая честь», – заявил главный тренер «Сити».

Напомним, что «Бавария» и «Барселона» делали треблы по два раза, но не подряд. Гвардиола, ранее выигрывавший требл с «Барселоной», является первым тренером в истории, которому удалось завоевать требл с двумя разными клубами.

 

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9 комментариев
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Ну вообще тяжелый период для Пепа. B сезоне 2020/2021 клуб под руководством 1 тренера выиграл МС в 3 матчах подряд в трех разных турнирах. И сейчас пусть и немного по времени раньше, но в полуфиналах КА и ЛЧ опять Пепу играть против клубов этого тренера. Кепа конечно сейчас в Мадриде, но принадлежит же он всё еще Челси и может и Синим помочь.
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-2
+6
Ответ Barsenoga
Только моя барса выиграла 2 требла из 6 трофеев за один год пусть не мечтает.
ты хуже ригоберки и клизмова вместе взятых. они то хоть сами по себе со свдигом по фазе, а ты неумело троллишь и пишешь какую-то ерунду.
+4
0
+4
Забыть к черту о разных треблах и двигаться от матча к матчу.
Каждый матч для Сити сейчас, как финал.
Надеюсь Пеп это донес до своих игроков.
+4
-1
+3
Главное много не витать в облаках
Одно поражение в любом из турниров, даже в АПЛ сейчас, и сказке конец
Но это может стать поистине крутой историей!
+2
0
+2
Есть очень хорошие шансы на второй требл, если удачно сложится матч с Мадридом, и в АПЛ без осечек сыграют
+3
-2
+1
А недавно пеп сказал:"если снова выиграем требл, я точно закончу"
+1
-1
0
2 требла подряд никто не сможет переплюнуть
+1
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0
Тот факт, что Сити до сих пор не потерял шанс на требл в этом сезоне, уже не плохое достижение на мой взгляд. Матчи идут очень плотно, хватит ли сил на всех направлениях..
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