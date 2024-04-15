Гвардиола о шансах на второй требл подряд: «Это большая честь – продолжать бороться в АПЛ, ЛЧ и Кубке Англии»

Пеп Гвардиола высказался о возможности выиграть второй требл с «Манчестер Сити».

В прошлом сезоне команда стала чемпионом в , одержала победу в Лиге чемпионов и завоевала .

«Нам стоит признать, что продолжать борьбу за Премьер-лигу, играть против «Реала», имея шанс выйти в полуфинал [ чемпионов], а также выступить в полуфинале Кубка Англии в следующую субботу – это большая честь», – заявил главный тренер « ».

Напомним, что «Бавария» и «Барселона» делали треблы по два раза, но не подряд. Гвардиола, ранее выигрывавший требл с «Барселоной», является первым тренером в истории, которому удалось завоевать требл с двумя разными клубами.