Гвардиола о шансах на второй требл подряд: «Это большая честь – продолжать бороться в АПЛ, ЛЧ и Кубке Англии»
Пеп Гвардиола высказался о возможности выиграть второй требл с «Манчестер Сити».
В прошлом сезоне команда стала чемпионом в АПЛ, одержала победу в Лиге чемпионов и завоевала Кубок Англии.
«Нам стоит признать, что продолжать борьбу за Премьер-лигу, играть против «Реала», имея шанс выйти в полуфинал [Лиги чемпионов], а также выступить в полуфинале Кубка Англии в следующую субботу – это большая честь», – заявил главный тренер «Сити».
Напомним, что «Бавария» и «Барселона» делали треблы по два раза, но не подряд. Гвардиола, ранее выигрывавший требл с «Барселоной», является первым тренером в истории, которому удалось завоевать требл с двумя разными клубами.
Каждый матч для Сити сейчас, как финал.
Надеюсь Пеп это донес до своих игроков.
Одно поражение в любом из турниров, даже в АПЛ сейчас, и сказке конец
Но это может стать поистине крутой историей!