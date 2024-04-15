Семак о матче со «Спартаком»: «Абаскаль хорошо работал, теперь «Зениту» сложнее готовиться. Преимущества в один гол не позволяет нам ни экономить силы, ни экспериментировать»

Сергей Семак поделился ожиданиями от матча «Зенита» со «Спартаком».

В первой игре 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет кубка России «Зенит» обыграл « » на выезде со счетом 2:1. Ответный матч пройдет 17 апреля в Санкт-Петербурге.

– Сергей Богданович, выезд в Краснодар получился не только победным, но еще и очень трудозатратным: два дня у команды ушло только на дорогу туда-обратно. Как это скажется на тренировочном процессе?

– Сейчас самое главное для нас – восстановиться. Дорога в Краснодар действительно непростая, но мы уже привыкли к такому маршруту, здесь никаких проблем нет.

Нам нужно восстановиться по энергозатратам, понять, кто в каком состоянии находится, определиться с тем, насколько серьезны повреждения, которые были получены, и выбрать состав, который будет принимать участие в матче на против «Спартака».

– Насколько фактор преимущества в один гол позволяет команде экономить силы, а вам – экспериментировать с составом?

– Не позволяет – ни экономить силы, ни экспериментировать. Это минимальное преимущество. Конечно, оно есть, но оно настолько мало, что говорить о каком-либо серьезном превосходстве не приходится.

– Вчера стало известно о том, что был уволен с поста главного тренера «Спартака». Насколько эта новость стала для вас неожиданностью? Как вы на нее отреагировали?

– Это дело руководства «Спартака» – принимать те или иные решения. Главный тренер должен быть готов к отставке или увольнению в любой момент. Мы люди подневольные в этом смысле.

Что касается работы Гильермо, то он хороший специалист, хорошо работал. Игры на сборах и некоторые матчи в чемпионате получались удачными. Возможно, его команде не хватало стабильности и результата, который всегда требуют руководители. От «Спартака» все всегда ждут только борьбы за самые высокие места.

– Кто точно не примет участие в матче? Чье участие под вопросом?

– Сейчас с уверенностью можно говорить только об отсутствии , который в ближайшее время начнет реабилитацию. Насколько она затянется, мы посмотрим. Остальные игроки в той или иной степени имеют возможность сыграть.

Прошлая игра получилась довольно грубой и жесткой, поэтому у некоторых наших игроков есть определенные повреждения.



– Ротация состава перед первым кубовым матчем со «Спартаком» была серьезной. Можно ли ожидать того же в предстоящей игре?

– Посмотрим на состояние игроков. Мы должны понимать, кто в каком состоянии находится, и выбирать оптимальный состав. Наверное, ротация будет. Значительная или нет, будет зависеть от состояния игроков.



– Фактор отставки главного тренера может повлиять на игру «Спартака»?

– Предполагать всегда сложно. Новый тренер [Владимир Слишкович] – это всегда новые эмоции. Нам будет сложнее готовиться к матчу, потому что мы не знаем, какую схему он предпочитает, каким игрокам будет больше доверять.

У игроков, которые ранее были меньше задействованы, в таких ситуациях больше шансов проявить себя. Как правило, в таких ситуациях у команды происходит эмоциональный всплеск.

Предположить очень сложно, но мы знаем одно – это кубковый матч, в котором все уйдет на второй план. Важна только игра и то, что происходит на футбольном поле, – сказал главный тренер « » Семак.