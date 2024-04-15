Семак о матче со «Спартаком»: «Абаскаль хорошо работал, теперь «Зениту» сложнее готовиться. Преимущества в один гол не позволяет нам ни экономить силы, ни экспериментировать»

Теги Спартак Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Марио Фернандес Гильермо Абаскаль Владимир Слишкович Футбол

Сергей Семак поделился ожиданиями от матча «Зенита» со «Спартаком».

В первой игре 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет кубка России «Зенит» обыграл «Спартак» на выезде со счетом 2:1. Ответный матч пройдет 17 апреля в Санкт-Петербурге.

– Сергей Богданович, выезд в Краснодар получился не только победным, но еще и очень трудозатратным: два дня у команды ушло только на дорогу туда-обратно. Как это скажется на тренировочном процессе?

– Сейчас самое главное для нас – восстановиться. Дорога в Краснодар действительно непростая, но мы уже привыкли к такому маршруту, здесь никаких проблем нет.

Нам нужно восстановиться по энергозатратам, понять, кто в каком состоянии находится, определиться с тем, насколько серьезны повреждения, которые были получены, и выбрать состав, который будет принимать участие в матче на Кубок против «Спартака».

– Насколько фактор преимущества в один гол позволяет команде экономить силы, а вам – экспериментировать с составом?

– Не позволяет – ни экономить силы, ни экспериментировать. Это минимальное преимущество. Конечно, оно есть, но оно настолько мало, что говорить о каком-либо серьезном превосходстве не приходится.

– Вчера стало известно о том, что Гильермо Абаскаль был уволен с поста главного тренера «Спартака». Насколько эта новость стала для вас неожиданностью? Как вы на нее отреагировали?

– Это дело руководства «Спартака» – принимать те или иные решения. Главный тренер должен быть готов к отставке или увольнению в любой момент. Мы люди подневольные в этом смысле.

Что касается работы Гильермо, то он хороший специалист, хорошо работал. Игры на сборах и некоторые матчи в чемпионате получались удачными. Возможно, его команде не хватало стабильности и результата, который всегда требуют руководители. От «Спартака» все всегда ждут только борьбы за самые высокие места.

– Кто точно не примет участие в матче? Чье участие под вопросом?

– Сейчас с уверенностью можно говорить только об отсутствии Марио, который в ближайшее время начнет реабилитацию. Насколько она затянется, мы посмотрим. Остальные игроки в той или иной степени имеют возможность сыграть.

Прошлая игра получилась довольно грубой и жесткой, поэтому у некоторых наших игроков есть определенные повреждения. 

– Ротация состава перед первым кубовым матчем со «Спартаком» была серьезной. Можно ли ожидать того же в предстоящей игре?

– Посмотрим на состояние игроков. Мы должны понимать, кто в каком состоянии находится, и выбирать оптимальный состав. Наверное, ротация будет. Значительная или нет, будет зависеть от состояния игроков.

– Фактор отставки главного тренера может повлиять на игру «Спартака»?

– Предполагать всегда сложно. Новый тренер [Владимир Слишкович] – это всегда новые эмоции. Нам будет сложнее готовиться к матчу, потому что мы не знаем, какую схему он предпочитает, каким игрокам будет больше доверять.

У игроков, которые ранее были меньше задействованы, в таких ситуациях больше шансов проявить себя. Как правило, в таких ситуациях у команды происходит эмоциональный всплеск.

Предположить очень сложно, но мы знаем одно – это кубковый матч, в котором все уйдет на второй план. Важна только игра и то, что происходит на футбольном поле, – сказал главный тренер «Зенита» Семак.

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18 комментариев
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«Абаскаль хорошо работал, теперь Зениту будет сложнее»

Ну это 10/10, в духе лучших комментариев спортса :)
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-2
+38
Семак о своих коллегах никогда ни одного плохого слова не сказал. Респект и уважение.
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+19
Сергей Богданович дипломатично назвал игру в Краснодаре "жесткой". Но все видели что игра была направлена в основном на желание травмировать как можно больше зенитовцев, там где это не получалось шли в ход провокации и симуляции. 24 нарушения, 5 жк и 1красная, вот итог работы краснодарских костоломов.
+17
-3
+14
Не, Семак адекватный, его я уважаю. Как тренер неплохой, как человек, думаю, хороший.
+7
-2
+5
Хороший троллинг со стороны Семака в адрес Абаскаля.
Хотя это может быть хорошая привычка Семака никогда не говорить гадостей или чего то уничижительного в адрес своих коллег.
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Ответ Антон Иванов
Сборной России?
Сборной Бразилии
+3
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+2
Богданыч годно троллит.
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Иногда слушаешь Семака о энергозатратах и вот лично я не понимаю. Он пешком ходят минут 60, за 20 создают результат и удерживают. Есть даа состава, интенсивность не как в апл, когда много игр и надо ещё в еврокубках выступать.
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Ответ Фарид Харисов
«Абаскаль хорошо работал, теперь Зениту будет сложнее» Ну это 10/10, в духе лучших комментариев спортса :)
Абаскаль действительно хорошо работал и уволили его лишь из-за бл#дских футболистов, которые тренера тупо слили.
+8
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Не надо больше таких экспериментов с составом как в московском матче. Ротация конечно нужна, но надо основу выпускать и делать результат в первом тайме, а потом самых уставших поменять на Ахметовых/Ерохиных/Коваленко.
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Вот бы такого хорошего тренера-специалиста в зенит на пару лет, а? богданыч.
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Ответ v1llyDEE
Абаскаль действительно хорошо работал и уволили его лишь из-за бл#дских футболистов, которые тренера тупо слили.
Почему в Спартаке вечно кого то сливают ? Не важно какое поколение вечно у них какое то дом 2
+4
-4
0
Ответ Фарид Харисов
«Абаскаль хорошо работал, теперь Зениту будет сложнее» Ну это 10/10, в духе лучших комментариев спортса :)
Ну если читать дальше заголовка, то вы много нового откроете для себя.
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