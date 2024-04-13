Гирасси забил 25-й гол в сезоне Бундеслиги и побил клубный рекорд «Штутгарта»

Серу Гирасси побил клубный рекорд «Штутгарта».

Нападающий швабов открыл счет в матче против « » в 29-м туре Бундеслиги (2:0, первый тайм).

Это 25-й гол гвинейского футболиста в текущем розыгрыше чемпионата Германии. Он побил клубный рекорд, принадлежавший – тот забил 24 мяча в сезоне-2008/09.

Подробную статистику можно найти здесь.