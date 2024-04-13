Гирасси забил 25-й гол в сезоне Бундеслиги и побил клубный рекорд «Штутгарта»

Теги Айнтрахт Франкфурт Штутгарт Марио Гомес бундеслига Германия рекорды Серу Гирасси Футбол

Серу Гирасси побил клубный рекорд «Штутгарта».

Нападающий швабов открыл счет в матче против «Айнтрахта» в 29-м туре Бундеслиги (2:0, первый тайм). 

Это 25-й гол гвинейского футболиста в текущем розыгрыше чемпионата Германии. Он побил клубный рекорд, принадлежавший Марио Гомесу – тот забил 24 мяча в сезоне-2008/09.

Подробную статистику Гирасси можно найти здесь

8 комментариев
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Какой-то аномальный сезон в Германии
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Хенесс реально творит чудеса с этой командой. Почему Бавария не зовет его? Он круче распиаренного модника.

Лучший результат модника с Лейпцигом: 66 очков

Текущий результат Хенесса с клубом, который еще в прошлом году боролся за выживание: 63 очка. Плюс 5 туров впереди
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Ответ che kaif
Середняк из лиги1 забивавший по 10 Кратко об уровне бундеслиги
Он играл в Лиге 1 2 года назад. Он мог банально прибавить за это время с другим тренером (и явно прибавил). Мало, что ли, в истории примеров форвардов с поздним зажиганием? От Дадо Пршо до Джейми Варди
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Середняк из лиги1 забивавший по 10
Кратко об уровне бундеслиги
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Молодцом он💪 Не на хайпе просто
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Ответ QWertY
Хенесс реально творит чудеса с этой командой. Почему Бавария не зовет его? Он круче распиаренного модника. Лучший результат модника с Лейпцигом: 66 очков Текущий результат Хенесса с клубом, который еще в прошлом году боролся за выживание: 63 очка. Плюс 5 туров впереди
Хёнесс контракт со швабами продлил.
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Ответ QWertY
Хенесс реально творит чудеса с этой командой. Почему Бавария не зовет его? Он круче распиаренного модника. Лучший результат модника с Лейпцигом: 66 очков Текущий результат Хенесса с клубом, который еще в прошлом году боролся за выживание: 63 очка. Плюс 5 туров впереди
Кстати, да. Очень много шума о Де Дзерби и Амориме, а ведь Хенесс сотворил сенсацию покруче, чем Брайтон последних лет. И по сезону Штутгарт идёт ровно, а не как Астон Вилла, явно выдохшаяся к концу сезона
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