Гирасси забил 25-й гол в сезоне Бундеслиги и побил клубный рекорд «Штутгарта»
Серу Гирасси побил клубный рекорд «Штутгарта».
Нападающий швабов открыл счет в матче против «Айнтрахта» в 29-м туре Бундеслиги (2:0, первый тайм).
Это 25-й гол гвинейского футболиста в текущем розыгрыше чемпионата Германии. Он побил клубный рекорд, принадлежавший Марио Гомесу – тот забил 24 мяча в сезоне-2008/09.
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Кратко об уровне бундеслиги