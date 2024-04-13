Комана из-за травмы бедра увезли в больницу еще до окончания игры «Баварии» с «Кельном». Фройнд надеется, что Кингсли пропустит «не несколько месяцев»

Кингсли Коман вряд ли сыграет с «Арсеналом» на следующей неделе.

Вингер «Баварии» получил травму в матче с « » (2:0) в 29-м туре Бундеслиги. Он был заменен на 50-й минуте из-за проблем с правым бедром.

Журналист Керри Хау сообщает, что француза из-за подозрения, что травма серьезная, повезли в больницу еще до завершения игры.

Спортивный директор сказал, что все выглядит «не очень хорошо», и выразил надежду на то, что пропустит «не несколько месяцев».

L’Equipe пишет, что Кингсли, скорее всего, не сможет сыграть в течение нескольких недель.

В текущем сезоне 27-летний футболист провел 17 матчей в Бундеслиге и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.